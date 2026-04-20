Se postergó el juicio al ex intendente de Azul José Inza

La postergación está relacionada con un problema de salud de la jueza olavarriense Cecilia Desiata, que estaba convocada a integrar el TOC N° 2 de Azul.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 resolvió postergar el inicio del juicio oral al ex intendente de Azul, José Inza, que estaba previsto para comenzar este martes por dos causas en las que se lo acusa por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Un problema de salud de la Jueza Desiata obligó a posponer las audiencias.

Según informó el diario El Tiempo, la decisión se adoptó por razones de salud de la jueza olavarriense Cecilia Desiata, que había sido convocada a integrar el tribunal junto con sus colegas Carlos Pocorena y Martín Viceconte.

En ese marco, se dejó sin efecto la audiencia de debate programada para los días 21, 27 y 28 de abril, y se indicó que se fijará una nueva fecha “tan pronto como sea posible”. La resolución fue firmada por Pocorena, quien presidirá el tribunal durante el juicio.

El ex jefe comunal será juzgado por hechos vinculados a la contaminación en el predio EcoAzul durante su gestión, y también por lo ocurrido con el manejo de residuos patogénicos en el Hospital Pintos y una unidad sanitaria.

Las causas incluyen imputaciones por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por presuntas infracciones a la Ley 24.051, que regula el tratamiento de residuos peligrosos.