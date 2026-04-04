El Colegio de Nutricionistas bonaerense recibirá a Luciano Spena en su sede de La Plata

Organizada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires, el nutricionista de la Selección Argentina de fútbol, Luciano Spena, brindará una charla abierta sobre nutrición deportiva, que se realizará el próximo martes 7 de abril a las 19 en la flamante sede de la institución colegiada, ubicada en Calle 11 n°173, entre calles 35 y 36.

“En la previa del Mundial, vamos a compartir herramientas, experiencias y miradas para seguir jerarquizando nuestra práctica”, aseguró la presidenta del colegio, Laura Salzman. Y agregó: “Es un encuentro para formarnos, encontrarnos y seguir creciendo como comunidad profesional”.

Durante el evento, Spena presentará su libro “Nutrición Deportiva: Ciencia, herramientas y estrategias”, publicado en 2023. El libro sistematiza gran parte de su carrera y el conocimiento técnico aplicado al alto rendimiento. Además, desde el Colegio de Nutricionistas bonaerense está prevista la entrega de una distinción por su trayectoria.

La asistencia al encuentro requiere la inscripción previa en: http://forms.gle/2YTZ278tczcohZza8

Luciano Spena es responsable de la nutrición del plantel mayor, donde coordina la alimentación durante competencias de larga duración. También es encargado del área de nutrición de la Confederación Argentina de Básquetbol (CAB), trabajando con las selecciones nacionales y, en el ámbito académico, es el director de la carrera de Nutrición en la Universidad de Morón.