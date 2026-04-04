La patinadora Luz Kremer quedó entre las diez mejores del país

La patinadora del Club Boca representó a la Federación de la Provincia de Buenos Aires en el Campeonato Nacional Apertura World Skate, que se desarrolló el 16 de marzo en Capital Federal.

En la disciplina Figuras Obligatorias, categoría Senior WS, Luz Kremer obtuvo el 10° puesto entre más de 30 participantes de todo el país.

Acompañada por la técnica Marcela Romera, logró además la mención y la clasificación al Campeonato Nacional Absoluto.