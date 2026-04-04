El Tesla de Barby Franco involucrada en un accidente en cadena en ruta 3 en Cañuelas

Un siniestro vial se registró este viernes en la Ruta Nacional N° 3, a la altura del kilómetro 71,5, en jurisdicción de Cañuelas.

El hecho involucró a un Tesla patente AH 799 TH, conducido por Barby Franco, pareja del abogado Fernando Burlando; un Toyota Corolla en el que viajaba una pareja de adultos y una camioneta Ford Maverick.

Por causas que aún se investigan, los tres vehículos colisionaron y provocaron importantes daños materiales, especialmente en uno de los rodados. A pesar de la magnitud del impacto, no se registraron heridos de gravedad.

Tras el hecho, trabajaron en el lugar servicios de emergencia y personal policial, quienes asistieron a los involucrados y ordenaron el tránsito, que se vio parcialmente afectado durante varios minutos.