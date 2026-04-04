El municipio recuerda cortes de tránsito por el festival de San Patricio en Parque Mitre

El Municipio de Olavarría informó que este sábado se llevará a cabo una nueva edición del Festival de San Patricio en el Parque Mitre. La propuesta es organizada por cerveceros artesanales del Partido y cuenta con el acompañamiento de distintas áreas de gobierno comunal.

Desde la Secretaría de Protección Ciudadana se dispuso un dispositivo especial para garantizar el normal desarrollo del evento y, al mismo tiempo, ordenar la circulación vehicular en la zona.

El operativo incluirá dos cortes de tránsito que comenzarán a las 16 en las inmediaciones del puente “José Maceo”. Habrá personal en ambos extremos para impedir el paso hacia el centro de la ciudad, tanto para quienes circulen desde el barrio Pueblo Nuevo como desde la calle Almirante Brown.

El evento tendrá su escenario principal y los puestos cerveceros y gastronómicos en el sector del Parque Mitre ubicado sobre Almirante Brown, entre Necochea y Belgrano.

La interrupción del tránsito en ese sector se mantendrá hasta la finalización del festival, prevista para las 3 de la madrugada.