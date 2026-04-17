Choque y escape de gas en el barrio San Vicente

Un siniestro vial se registró este viernes en la intersección de Buchardo y Moreno, en el barrio San Vicente, donde colisionaron un Ford Fiesta, conducido por una mujer, y un Volkswagen Bora, en el que circulaba un joven.

A raíz del impacto, el Ford Fiesta terminó sobre la vereda y chocó contra la pared de un local. La conductora sufrió un golpe en la zona del cuello y, debido a los dolores que presentaba, fue trasladada en una ambulancia del sistema de salud al Hospital Municipal de Olavarría.

El acompañante de la mujer y los ocupantes del Volkswagen Bora resultaron ilesos.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal médico. Además, se convocó a Bomberos Voluntarios, que concurrieron con la unidad 30 del Cuartel Central para intervenir ante un escape de gas registrado en el Ford Fiesta.

Se aguarda el informe oficial sobre el carácter de las lesiones de la mujer trasladada.