“Sin gente buena no hubiéramos podido lograr esto”: la mirada de Mario Mónaco sobre el crecimiento de La Casa de los Cristales

“Sin gente buena no hubiéramos podido lograr esto”. La frase de Mario Mónaco aparece como una síntesis, pero también como un punto de partida para entender todo su recorrido.

A lo largo del episodio 55 de CoNverSo, el socio fundador de La Casa de los Cristales vuelve una y otra vez sobre esa idea: el crecimiento no como un logro individual, sino como el resultado de un proceso compartido.

CoNverSo es el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y con la dirección de Jorge Alberto Scotton.

En el último episodio, Mario Mónaco en su relato evita la épica personal. Cada vez que repasa el desarrollo de la empresa, el foco no está puesto en una decisión puntual o en un momento de quiebre, sino en el acompañamiento. “Esto no lo hace uno solo”, plantea, en una definición que atraviesa toda la entrevista y que se refuerza cuando vuelve sobre los distintos momentos del camino.

Ese enfoque también aparece al hablar del funcionamiento cotidiano de la empresa. “Una empresa no puede parar. Una empresa que se para, muere”, sostiene, pero lejos de ser solo una afirmación económica, la frase se completa con una lógica de trabajo que necesita continuidad, presencia y estructura. Es decir, personas.

Al mismo tiempo, esa mirada se entiende mejor cuando reconstruye el inicio de todo. “Sin un solo peso”, recuerda sobre sus primeros pasos, en un contexto donde no había certezas ni experiencia previa en el rubro. De hecho, lo describe con una frase directa: “yo el espejo sabía que me miraba nada más”. A partir de ahí, el aprendizaje fue inmediato y práctico. “Corté el vidrio al revés… pero salió bien”, cuenta, en una escena que expone ese comienzo a prueba y error.

Sin embargo, incluso en ese punto de partida, el desarrollo no aparece como un recorrido individual. Por el contrario, a lo largo del tiempo, el crecimiento se fue apoyando en una construcción progresiva. “Esto se fue armando con el tiempo”, señala, al referirse a la consolidación de la empresa, y vuelve a ubicar el proceso en una lógica acumulativa, donde cada etapa suma.

En ese recorrido, la idea de sostener una estructura en movimiento constante vuelve a aparecer. No como una consigna abstracta, sino como una condición necesaria. “Una empresa no puede parar”, repite, reforzando un concepto que atraviesa tanto las decisiones estratégicas como la dinámica diaria.

Incluso, cuando intenta definirse, evita ubicarse en un lugar central. “Ser empresario… no sé si lo fui o no lo fui. El objetivo era crear, hacer cosas”, plantea, en una reflexión que desplaza el eje desde la figura individual hacia la acción, el hacer y, nuevamente, el proceso.

De este modo, a lo largo de toda la entrevista, la idea se sostiene y se resignifica en distintos momentos: el crecimiento, la permanencia y el desarrollo no aparecen como el resultado de una persona, sino de un conjunto. Y en esa lógica, la frase inicial deja de ser solo una definición para convertirse en una clave de lectura de toda la historia: “sin gente buena no hubiéramos podido lograr esto”.

La entrevista completa forma parte del episodio 55 de CoNverSo, donde Mónaco reconstruye en detalle ese recorrido y expone una mirada sobre el trabajo, la empresa y el valor de las personas en cada etapa del proceso.