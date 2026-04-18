Se presentó el gran premio veteranos de Malvinas de la Apps

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Olavarría, se realizó la presentación oficial de la segunda fecha de la Asociación de Pilotos de Promocional del Sudeste (APPS). El evento, denominado Gran Premio Veteranos de Malvinas, contó con la participación del Subsecretario de Deportes, Juan Pablo Arouxet; el presidente de la categoría, Martín Benaglia; el titular del AMCO, Michael Boccagni; y Haroldo Esteban Duhau en representación de los veteranos de guerra.

Crecimiento de la categoría y relevancia deportiva

La competencia se desarrollará en el autódromo del AMCO y marca el camino hacia las 250 carreras de la historia de la categoría, cifra que se alcanzará próximamente en el mismo escenario donde se realizó la primera competencia en el año 2002.

Para este fin de semana se confirmó un parque automotor de 58 autos .

. Esta cifra representa un incremento de 10 vehículos respecto a la fecha inicial del calendario.

respecto a la fecha inicial del calendario. La actividad oficial en pista comenzará este sábado a las 13:00 horas.

Michael Boccagni, presidente del AMCO, resaltó el trabajo de la nueva comisión directiva para posicionar el escenario y agradeció el apoyo municipal para la realización de las presentaciones.

El deporte como motor económico y social

Desde la Subsecretaría de Deportes se destacó la importancia de trabajar en red con las instituciones locales. Juan Pablo Arouxet subrayó que el impacto del deporte trasciende lo recreativo:

El automovilismo genera movimiento económico previo en talleres e inversiones para poner los autos en pista.

Se anunció que el autódromo será sede del Campeonato Argentino de Ciclismo del 22 al 26 de abril, lo que atraerá a unas 2.500 personas a la ciudad.

«Malvinizar es todos los días»

La elección del nombre del Gran Premio busca honrar la memoria de los excombatientes y mantener vigente el reclamo soberano por las islas. Haroldo Esteban Duhau, representante de los veteranos, expresó su gratitud por el homenaje:

«Es un honor representar a los veteranos de guerra en este contexto. Que gente que se dedica al deporte decida llamar así a su carrera es emocionante».

Duhau recordó que, tras la guerra, hubo una etapa de desmalvinización, pero que en los últimos años, a través de charlas en escuelas y el uso de redes sociales, la sociedad ha comenzado a comprender y valorar la gesta de 1982.

Valores para el público

De acuerdo con la información de la organización, los costos para asistir al evento son:

Sector Detalle Valor General Entrada Gratis Estacionamiento Liviano $10.000 Estacionamiento Pesado $15.000 Boxes Entrada $15.000 Estacionamiento Liviano $5.000 Estacionamiento Casilla $25.000 Estacionamiento Motorhome $45.000

Los socios del AMCO con cuota al día tienen acceso gratuito a boxes y estacionamiento.

(En Línea Noticias)