Bomberos trabajan en un incendio en un consultorio céntrico

​Un incendio se registró en la tarde de este viernes en un consultorio oftalmológico ubicado en la calle Alsina al 3000. El hecho se produjo mientras personal realizaba tareas de mantenimiento en el inmueble.

​De acuerdo con las primeras informaciones, el fuego se inició en el techo del edificio cuando se realizaba la colocación de una membrana asfáltica. Ante la propagación de las llamas, se solicitó la presencia de los Bomberos Voluntarios de Olavarría.

​En el lugar trabaja la Unidad 16 del Cuartel Central, a cargo del oficial Abel Ruybal. Los efectivos realizan tareas para controlar el siniestro, del cual aún no se ha determinado la dimensión de los daños ni el alcance total sobre la estructura.

​Debido al operativo, personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría mantiene interrumpido el tránsito en ese sector del microcentro para facilitar el despliegue de las mangueras y el trabajo de los voluntarios.

Finalmente un trabajador fue trasladado al hospital al caerse cunado una escalera de madera se le partió un escalón. Ls heridas fueron leves.

​(En Línea Noticias)

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