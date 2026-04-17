Violencia entre estudiantes en la ex Normal: preocupación de padres por un grave episodio

Los hechos no son aislados y, según señalaron padres consultado, vienen sucediéndose desde el año pasado con los mismos protagonistas.

Un episodio de violencia entre estudiantes se registró el pasado miércoles en la Escuela Secundaria N° 10 (ex Normal) y generó preocupación en la comunidad educativa tras la difusión de un video que muestra lo ocurrido en la vereda del establecimiento.

El hecho, que se produjo a comienzos de esta semana, tomó estado público en las últimas horas a partir de la circulación de esas imágenes, que motivaron inquietud entre familias y estudiantes.

Según indicaron padres consultados por este medio, no se trataría de un hecho aislado, sino de situaciones que se vienen repitiendo desde el año pasado y, en algunos casos, con los mismos protagonistas, lo que incrementó la preocupación.

Las autoridades educativas no brindaron explicaciones de lo sucedido aunque sí difundieron un comunicado dirigido a la comunidad educativa ese mismo día en el que se reprochaba la difusión del video.

En el texto, el equipo directivo no hizo referencia directa a la situación de violencia, sino que puso el foco en la difusión del material. Allí se indicó que está prohibido compartir o reenviar por cualquier medio contenidos que expongan este tipo de escenas, y se advirtió que su circulación “vulnera la integridad de los menores, revictimiza a los involucrados y entorpece las intervenciones pedagógicas y legales correspondientes”.

Además, se señaló que el incumplimiento de esta disposición será considerado una falta en el ámbito del Consejo Institucional de Convivencia. También se recordó que, ante situaciones de conflicto o violencia, el canal adecuado es dar aviso al equipo de conducción o al Equipo de Orientación Escolar.

El episodio se da en un contexto de preocupación por distintos hechos registrados en establecimientos educativos de la ciudad en los últimos días, lo que refuerza la atención sobre lo que ocurre dentro de las instituciones.