Amenazas en escuelas: La Libertad Avanza puso el foco en los padres y pidió sanciones

En medio de la preocupación generada por las amenazas en establecimientos educativos de Olavarría, el espacio La Libertad Avanza difundió un comunicado en el que apuntó a la responsabilidad de las familias y reclamó la intervención de la Justicia.

“No se trata de un chiste. Una ‘broma’ deja de serlo cuando genera miedo, angustia y moviliza a las fuerzas de seguridad”, señalaron, al tiempo que advirtieron que este tipo de conductas “constituyen un delito tipificado como intimidación pública (Art. 211 del Código Penal)”.

En ese sentido, uno de los ejes centrales del pronunciamiento estuvo puesto en el rol de los adultos. “Es fundamental que las familias asuman un rol activo. Supervisar y acompañar el uso de las redes sociales no es opcional: la libertad implica responsabilidad”, expresaron.

Además, remarcaron que “la formación de los jóvenes comienza en el hogar, con diálogo, presencia y límites claros” y advirtieron sobre las consecuencias de este tipo de acciones: “No podemos permitir que un supuesto ‘desafío viral’ comprometa el futuro de un menor con consecuencias legales graves”.

Por otro lado, desde el espacio solicitaron a la Justicia y al Ministerio de Seguridad que actúen “con celeridad y firmeza”, con el objetivo de identificar a los responsables y aplicar las sanciones correspondientes.

El comunicado también incluyó un mensaje dirigido a los jóvenes: “Lo que se publica en redes tiene consecuencias reales. No pongan en riesgo su futuro por aprobación momentánea o unos pocos ‘likes’”.

El posicionamiento se da en un contexto de inquietud en la comunidad educativa, tras la detección de amenazas en escuelas de la ciudad que derivaron en denuncias y medidas preventivas.