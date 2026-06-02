CoNverSo | Mónica Hernando, entre la empresa familiar, los desafíos personales y la búsqueda de los propios sueños

Este miércoles 3 de junio a las 20 horas se estrenará un nuevo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Activá la campanita para ser parte del estreno y no te quedes afuera de una charla imperdible

La protagonista de esta nueva entrega será la empresaria olavarriense Mónica Hernando, quien compartirá una conversación íntima y profunda sobre su historia de vida, los desafíos que atravesó junto a su familia y las experiencias que moldearon su mirada sobre el trabajo, los vínculos y la realización personal.

A lo largo de la entrevista, Hernando repasa el recorrido de Hernando Hermanos, la empresa familiar nacida hace casi siete décadas en San Jacinto y convertida hoy en una importante fuente de empleo para Olavarría. También recuerda los orígenes del emprendimiento impulsado por su padre y sus tíos, en una época donde los negocios se construían sobre la confianza y el valor de la palabra.

La charla avanza además sobre su faceta quizá más conocida en los últimos años: organizadora de eventos. Se trata de una actividad que desarrolla desde hace más de veinte años y que le permitió construir un camino propio dentro del mundo empresarial. Desde esa experiencia analiza la transformación de las celebraciones sociales, los cambios culturales que atravesaron las fiestas y el crecimiento de Olavarría como destino elegido para distintos eventos.

Sin embargo, uno de los aspectos más destacados del episodio aparece en las reflexiones personales de Hernando sobre los proyectos de vida, los mandatos familiares, las decisiones personales y la búsqueda de los propios sueños. Lejos de una entrevista centrada exclusivamente en la actividad empresarial, la conversación se transforma en un recorrido por experiencias que marcaron su vida.

El episodio también aborda algunos de los momentos más difíciles que debió atravesar, entre ellos la pérdida temprana de un hermano, las enfermedades de sus padres y el proceso de recuperación de la empresa familiar tras atravesar una compleja situación económica.

Con una mirada sincera y emotiva, Hernando comparte aprendizajes construidos a partir de la experiencia, las dificultades y los desafíos que le tocó enfrentar a lo largo de los años. El resultado es una conversación atravesada por el trabajo, la familia, la resiliencia y la importancia de encontrar un camino propio.

CoNverSo se estrenará este miércoles 3 de junio a las 20 horas a través del canal de YouTube de En Línea Noticias.