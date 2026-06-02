Coopelectric detectó nuevas conexiones clandestinas y desactivó hurtos de energía

Fotos: Suministradas por la prensa de Coopelectric

Coopelectric realizó nuevos procedimientos para desactivar conexiones clandestinas en distintos puntos de Olavarría, en el marco de los controles que lleva adelante para resguardar la seguridad de la red eléctrica y garantizar la calidad del servicio.

Los operativos se concretaron en comercios ubicados sobre avenida Colón al 1900 y avenida La Rioja al 1600, además de conexiones residenciales detectadas en Álvaro Barros al 500, Rivadavia al 7000 y Saavedra al 1700. En todos los casos se procedió al corte del suministro eléctrico y al retiro de las instalaciones consideradas peligrosas.

Las actuaciones fueron coordinadas por el área técnica del Servicio Eléctrico de la cooperativa y contaron con la intervención de un escribano público, quien constató las irregularidades detectadas y labró las actas correspondientes, de acuerdo con la normativa vigente.

Desde la entidad recordaron que las conexiones clandestinas constituyen una práctica ilegal que afecta la calidad y confiabilidad del servicio eléctrico. Además de perjudicar al sistema y a los usuarios que cumplen regularmente con sus obligaciones, representan riesgos para la seguridad de las personas.

En ese sentido, explicaron que el hurto de energía puede provocar sobrecargas, variaciones de tensión, daños en instalaciones y situaciones de peligro tanto para quienes realizan estas conexiones como para vecinos y terceros que circulan por la vía pública.

Asimismo, señalaron que las personas físicas o jurídicas involucradas en fraudes eléctricos incurren en un delito penal, por lo que pueden enfrentar denuncias, multas y distintas sanciones. Coopelectric informó además que realizará el cálculo retroactivo de la energía y/o potencia a recuperar e impulsará las acciones legales correspondientes.

La cooperativa indicó que continuará intensificando los controles y procedimientos de detección de fraude y hurto de energía en diferentes sectores de la ciudad y las localidades del Partido, con el objetivo de fortalecer la seguridad eléctrica, promover el uso responsable de la energía y proteger a los usuarios que sostienen regularmente el sistema.