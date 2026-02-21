El vicepresidente de la SRA realizó una millonaria operación que tiene impacto directo en Olavarría

Fuente: La Nación

Marcos Pereda, actual vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), concretó junto a sus hermanos Matilde y Celedonio la venta de unas 24.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires, en una operación que, según fuentes del mercado, rondaría los 100 millones de dólares y que tiene impacto directo en Olavarría.

El comprador es el Grupo Faro Verde, firma con oficinas en Tandil que desarrolla actividades en agricultura, ganadería, forestación, exportación de carne, hotelería y real estate. La compañía es dirigida por José María Larocca, vinculado al deporte ecuestre y con participación en distintos Juegos Olímpicos.

La negociación se cerró el jueves pasado, tras un proceso que demandó entre seis y siete meses. No obstante, la definición de avanzar con la venta había sido adoptada por la familia hace tres o cuatro años, en el marco de una planificación sucesoria. La operación se realizó a través de la firma SA Explotación de Campos y Montes del Río Bermejo.

Aunque no hubo confirmación oficial sobre el monto, fuentes del sector agropecuario estimaron que, por la magnitud de los activos involucrados —que incluyen miles de cabezas de ganado—, la cifra se aproximaría a los US$100 millones.

Los campos en Olavarría y la región

Del total vendido, 15.000 hectáreas están ubicadas en Olavarría. Allí se desarrollan actividades ganaderas y agrícolas, principalmente orientadas a la producción de alimento para el rodeo.

El paquete incluyó además 9.000 hectáreas en la localidad de Herrera Vegas, partido de Hipólito Yrigoyen, a unos 30 kilómetros de Bolívar. En ese establecimiento se terminan alrededor de 30.000 cabezas de ganado por año, que también forman parte de la transacción.

De esta manera, la operación modifica la titularidad de una importante superficie productiva en el partido de Olavarría y consolida la expansión territorial del grupo comprador en la región.

“Decisión familiar” y nuevo ciclo

Tras la concreción de la venta, Pereda señaló que se trató de una “decisión familiar” tomada “pensando en las nuevas generaciones”. Además, anticipó que avanzará con nuevos proyectos dentro del sector agropecuario y que continuará desarrollando actividades en el país.

Desde la empresa vendedora indicaron que la operación responde a “una decisión estratégica de la familia propietaria”, en el marco de un proceso de ordenamiento sucesorio que permitirá iniciar “un nuevo ciclo bajo una nueva conducción profesional”. Asimismo, remarcaron que la transición se realizó de manera ordenada y garantizando la continuidad de las actividades productivas.

Por su parte, el Grupo Faro Verde sostuvo que la compra forma parte de una estrategia de crecimiento orientada a ampliar la escala productiva, integrar sus distintas unidades de negocio y consolidar su posicionamiento regional. También subrayó su compromiso con el desarrollo agropecuario sustentable y la generación de empleo.