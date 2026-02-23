Emotivo y masivo concierto de la Orquesta Sinfónica Municipal en Sierra Chica

La Orquesta Sinfónica Municipal “Mtro. Mario Patané” inició su temporada de conciertos 2026 este domingo a las 19 horas. La presentación se realizó en la Capilla Santa Lucía de la localidad de Sierra Chica con una convocatoria que superó la capacidad del lugar, por lo que parte del público no pudo ingresar al recinto.

Bajo la dirección del maestro Diego Lurbe, la agrupación municipal interpretó un repertorio que incluyó el Canon y Giga en Re mayor de Johann Pachelbel y el Concierto N° 9 para violín y orquesta de Charles-Auguste de Bériot. En esta última pieza participó como solista la violinista Génesis Tosti Álvarez.

El programa se completó con «Pampa genial» de Oscar Alem, con arreglos de Daniel Rodríguez, y «Tres piezas criollas» de Luis Gianneo, con arreglos de Diego Lurbe. La entrada al evento fue libre y gratuita.

La Orquesta Sinfónica Municipal depende de la Subsecretaría de Cultura de la Municipalidad de Olavarría y tiene su origen en la Orquesta Estable Municipal creada en 1961. Desde 2009, Diego Adolfo Lurbe se desempeña como director titular, acompañado por el maestro Walter Salvareschi como director asistente.

Esta formación mantiene vigentes ciclos como “Clásica y Solidaria” desde 2013 y desarrolla programas didácticos en escuelas primarias. Además, el organismo fomenta la participación de jóvenes músicos en roles de directores y solistas. (En Línea Noticias)