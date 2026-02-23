Convocatoria a Asamblea General Ordinaria – Cooperadora del Hospital Dr. Héctor Cura Asociación Civil
«CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA – COOPERADORA DEL HOSPITAL DOCTOR HÉCTOR CURA ASOCIACIÓN CIVIL.
Se convoca a los Asociados a Asamblea General Ordinaria para el día 25 de marzo de 2026 a las 18 hs
y a las 19 hs en primera y segunda instancia, en la Sede de la Asociación sita en Av. Sarmiento Nº2669 de la ciudad de Olavarría, para tratar el siguiente Orden del Día:
1) Elección de dos asociados para firmar el Acta de la Asamblea;
2) Consideración de la Memoria, el Inventario y el Balance General correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2025.
Olavarría, 23 de febrero de 2026.»