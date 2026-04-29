Maximiliano Wesner participó del reclamo de intendentes por fondos alimentarios frente a Capital Humano

El intendente de Olavarría, Maximiliano Wesner, participó este miércoles de la movilización encabezada por intendentes bonaerenses junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, para reclamar al Gobierno nacional por fondos destinados a la asistencia alimentaria.

La protesta tuvo como destino el Ministerio de Capital Humano, donde los jefes comunales buscaron visibilizar el reclamo por recursos vinculados al Servicio Alimentario Escolar (SAE) y los comedores comunitarios.

Según se indicó, los intendentes presentaron una nota conjunta para exigir el envío de fondos que, denunciaron, la Nación adeuda a la Provincia en materia alimentaria.

Durante la manifestación, Larroque cuestionó la actualización prevista para el área y sostuvo: “Venimos a pedir que la ministra Pettovello cumpla con sus deudas. El aumento que planea el presupuesto de Capital Humano para el Servicio Alimentario Escolar es del 4% y la inflación es del 40%”.

La jornada tuvo además un momento de tensión cuando, según denunciaron desde la Provincia, encontraron cerrada una de las sedes a la que habían acudido para presentar el reclamo y un cartel con críticas a la gestión bonaerense. “Es una provocación”, sostuvo el ministro.

El documento impulsado por el PJ bonaerense cuestionó un “desfinanciamiento inédito” y advirtió sobre el impacto social de los recortes en políticas alimentarias.

Antes de la movilización, los intendentes se concentraron en la Federación Argentina de Municipios, donde firmaron el respaldo al reclamo. Allí estuvo presente Wesner, junto a otros jefes comunales bonaerenses como Nelson Sombra, Leonardo Boto y Juan Ignacio Ustarroz, entre otros.

La convocatoria se dio días después de que la Provincia avanzara con medidas para reforzar asistencia alimentaria en medio de la disputa por su financiamiento con el Gobierno nacional.