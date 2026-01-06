Oficial: Dos personas fallecieron y 37 resultaron heridas tras el incendio de un geriátrico

Hay personas internadas en las terapias intensivas del Hospital Municipal y María Auxiliadora.

Este lunes, poco antes de la medianoche, autoridades municipales y de emergencia brindaron una conferencia de prensa luego de un incendio que se desató en un primer piso de una vivienda ubicada en calle 110 y 25 de Mayo donde funcionaba un geriátrico.

Como consecuencia del incendio murieron dos personas y 37 resultaron heridas.

En cuanto a las personas fallecidas, el Director de Defensa Civil, Adrián Guevara confirmó que – hacia la medianoche – las dos personas fallecidas aún no habían sido identificadas.

Respecto de las personas heridas, el doctor Fernando Alí, director del Hospital Municipal, detalló que 25 se encuentran internadas en dicho nosocomio, todas con diferentes niveles de gravedad. Cuatro de ellas, se informó, fueron pasadas por la Cámara Hiperbárica tal como se requiere en caso de intoxicación.

Por otro lado, el doctor Alí indicó que cuatro personas heridas se encuentra en Cemeda y otras ochos en María Auxiliadora.

En proceso…