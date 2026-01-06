Incendio en el geriátrico: Habilitan una línea telefónica para informar el lugar dónde se encuentran internadas las personas heridas

Fotos: Mauricio Latorre y En Línea Noticias

El Municipio de Olavarría informó que se habilitó una línea telefónica con el único de informar el lugar dónde se encuentran internadas personas que resultaron heridas tras el incendio de un geriátrico en calle 110 y 25 de Mayo.

El número es 2284-440800 – interno 9.

Allí se informará sólo el lugar de internación y será la institución médica la que brinde detalles y parte médico.

Como consecuencia del incendio 37 personas resultaron heridas: 25 se encuentran internadas en el Hospital Municipal, 4 en Cemeda y 8 en María Auxiliadora.