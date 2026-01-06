Trágico incendio en un geriátrico: «El incendio estaba generalizado en planta baja»

Dos personas murieron y 37 resultaron heridas luego de un incendio que se registró este lunes en un geriátrico ubicado en calle 110 y 25 de Mayo.

Tras las tereas para controlar el siniestro y asistir la emergencia, autoridades municipales brindaron una conferencia de prensa en el Hospital Municipal donde se brindaron las primeras precisiones de lo sucedido.

En la rueda de prensa, el director de Defensa Civil, Adrián Guevara indicó que recibieron el primer llamado «a la guardia a las 21.36 horas y se dispuso la salida de la primera dotación.»

Cuando la primera unidad de bomberos llegó al lugar se convocaron refuerzos toda vez que el incendio estaba «generalizado en la planta baja», dijo.

Los primeros indicios indican que se habría originado en el primer piso de la vivienda.

Guevara confirmó que trabajaron 8 dotaciones y un total de 40 voluntarios a las que se sumaron otras 15 que se encontraban afectadas por relevamiento.

Asimismo indicó que la primera evacuación se hizo desde el primer piso con escaleras y tablas.

Tal como se vio en el lugar, un camión sirvió de apoyo a los voluntarios para rescatar a los asilados que fueron afectados por el incendio.

Respecto de las causas del siniestro, Adrián Guevara confirmó que se convocó a los Bomberos de Azul para que lleven adelante las pericias del caso junto con la Policía Científica.