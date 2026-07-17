Un hombre fue detenido por venta de cocaína en el barrio Nicolás Avellaneda

Un hombre de 38 años fue detenido tras una investigación de más de tres meses por comercialización de estupefacientes en la ciudad de Olavarría. Las tareas investigativas estuvieron a cargo del personal de la Subdelegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Olavarría, bajo las directivas de los fiscales Cristian Urlezaga y Juan Mañero, de la UFI N° 19.

La policía logró acreditar que el investigado vendía cocaína en un domicilio ubicado en la calle Saavedra al 700, en el barrio Nicolás Avellaneda. Según el informe policial, el lugar registraba una alta concurrencia de compradores. El implicado ya contaba con antecedentes por el mismo delito a principios de este año.

Con los elementos probatorios reunidos, la fiscalía solicitó las órdenes de allanamiento y detención, las cuales fueron otorgadas por el Juzgado de Garantías N° 2, a cargo del juez Carlos Villamarín.

El operativo se ejecutó el pasado martes 14 de julio alrededor de las 15:00 horas. Efectivos de la Subdelegación de Drogas Ilícitas, con el apoyo del Cuerpo de Infantería de Olavarría, realizaron el procedimiento sobre la calle Sarmiento, a pocos metros de la intersección con la calle 16.

Durante el allanamiento se secuestró cocaína fraccionada para la venta, marihuana, una balanza de precisión, elementos utilizados para el estiramiento y fraccionamiento de las sustancias, dinero en efectivo y teléfonos celulares.

El hombre quedó detenido y fue indagado el jueves 16 de julio en la sede de la UFI N° 19. Posteriormente, las autoridades judiciales dispusieron su traslado a la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica.