Golpe al narco en Tandil: cayeron «El Jabalí» y su cómplice

Efectivos policiales secuestraron cocaína, dinero en efectivo y balanzas de precisión durante un allanamiento nocturno realizado en la ciudad de Tandil. Con estos arrestos, suman cinco las personas detenidas en el marco de la investigación contra la banda de «La Toma».

El operativo se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Los Crisantemos al 2200, en el barrio Movediza, donde el personal de la Subdelegación de Drogas Ilícitas Tandil desbarató un presunto punto de venta de estupefacientes. El procedimiento fue ordenado por la UFI N° 22, a cargo del Dr. Adrián Peiretti y la Dra. Florencia Molina, y contó con la autorización del Juzgado de Garantías N° 2, cuyo titular es el Dr. Juan José Suárez. También brindaron apoyo en las tareas efectivos de Caballería y de la Jefatura Departamental Tandil.

Como resultado del allanamiento, las fuerzas de seguridad aprehendieron a dos ciudadanos de nacionalidad paraguaya, identificados como Emigdio Ramón Estigarribia, alias «Jabalí», de 39 años, y Alicia López Ortellado, de 36. En el lugar se incautaron dosis de cocaína fraccionada y acondicionada para su comercialización, balanzas de precisión, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación relevante para la causa. Según fuentes judiciales, estos elementos vinculan directamente a los sospechosos con la organización investigada desde diciembre de 2025.

Inicialmente, la mujer fue alojada en la localidad de Tapalqué y el hombre en Saladillo. No obstante, a partir del cúmulo de pruebas recolectadas, el Juzgado de Garantías dispuso convertir las aprehensiones en detenciones formales. Este viernes 17 se efectivizó el traslado de Alicia López Ortellado a la Unidad Penal Nro. 52 de Azul, mientras que Emigdio Ramón Estigarribia fue derivado a la Unidad Penal Nro. 2 de Sierra Chica.