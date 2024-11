Wesner sumó obras y fondos; el tornado de IOMA se le quiere acercar

Ph: Josefina Bargas – VAF – Central de Noticias.

Los médicos vs IOMA

“Una paritaria” resumió un médico consultado en la semana sobre el complejo conflicto entre IOMA y el Círculo Médico, con CoCeBA en el medio, con una propuesta objetivamente superadora pero con acusaciones y dudas sobre el rol que ocuparán las comunas como nuevo intermediario.



Es que en este punto nace uno de los grandes errores, sobre todo, de Homero Giles, titular de IOMA. “No queremos más intermediarios” dijo, para ofrecer como única alternativa a los Círculos Médicos de la región … a CoCeBA, un intermediario. Algunos médicos interpretaron a Giles como el deseo de no querer “a ese intermediario” en referencia a Femeba, en conflicto abierto no sólo en Olavarría sino en toda la Provincia. Pero ese error le costó a toda la región un conflicto que por ahora no tiene solución … aunque cierta luz al final del camino.



“La decisión que sea CoCeBA es de IOMA” indicaron ante las reiteradas consultas de este newsletter. Ante más consultas se admitió que “el consorcio hizo la mejor oferta para que los médicos puedan atender a los afiliados de la obra social”.



¿Suena duro decir que es una paritaria para que los médicos mejoren las condiciones económicas ante IOMA? No, sobre todo por los dichos de Andrés Stratta, titular del Círculo Médico local, que expresamente dijo en diálogo con Radio Olavarría que el rechazo a la propuesta de CoCeBA es porque “no conformó la oferta de honorarios” e incluso llevó claridad en dos puntos: por un lado, “queremos atender a los afiliados de IOMA” y por el otro “el acuerdo con Co.Ce.Ba. no implica que los afiliados vayan al Hospital, sino que elegirían al profesional, como era antes”. Esto echa por tierra el rumor de que los pacientes irían al Hospital, como suele suceder con PAMI. De hecho, el desacuerdo cargó -y mucho- al centro de salud comunal durante octubre.



En resumen, y para no ahondar en los acuerdos -más allá de que la comparativa es difícil porque una oferta nunca se tocó en Olavarría- el acuerdo directo implica un 4% de incremento mientras que el ofrecimiento de CoCeBA supera el 15% de una base que, vale decir, es bastante baja: IOMA no paga un piso adecuado según los profesionales y ahí arranca el choque, sobre todo, con los Círculos Médicos.



Es que también está en discusión la figura de los coseguros: mientras que IOMA reglamenta coseguros de 1500 o 2500 pesos, la baja base de pago de la atención hace que se incrementen hasta llegar, en algunos casos, a los 10 mil pesos. Y es un mal no sólo de IOMA, sino de todas las obras sociales y hasta de algunas prepagas.



De todas maneras, todos los datos, tanto del ofrecimiento de Coceba como la postura del Círculo Médico se manejan en un extraño y particular silencio y hermetismo. Ante las consultas, hay algunos datos (como los que publicamos) pero no se profundiza mucho más. Está claro que la flexibilidad en las ofertas y contraofertas propone un horizonte promisorio para que IOMA comience a atender vía Coceba junto al Círculo Médico.



Otro mito que se intentó aclarar en las últimas horas pasa por la diferencia entre Femeba y Coceba. ¿Por qué son distintos los intermediarios y no es un simple pasamanos? Recordemos: Coceba, creado entre Olavarría, Azul, Laprida y Daireaux, constituyeron un consorcio para “brindar atención mediante una red de complejidad creciente y derivación por niveles de especialización”. A su vez, se constituyó un Consejo de Administración conformado por los 4 Intendentes de los municipios mencionados.



Una aclaración: si bien Olavarría es el socio mayoritario del consorcio y el presidente de CoCeBA hoy es Maximiliano Wesner (por ser el distrito más grande) las decisiones no se imponen por la mayoría accionaria. “Está estipulado por estatuto que cualquier acción o determinación se debe tomar por unanimidad: si uno de los intendentes no está de acuerdo no importa si es el que más o menos acciones tiene, queda rechazado” se explicó a este newsletter. Igual, el intendente de Laprida Alfredo “Pichi” Fisher dijo que “Olavarría toma todas las decisiones”. Según el estatuto no, pero Fisher dijo lo que dijo acá.



¿Hay más? Sí, CoCeBA no persigue lucro, o al menos no retiene aportes de asociados: funciona literalmente como un intermediario entre la obra social y los afiliados, con el fin de que se “pague de forma más eficiente” desde la obra social. Todo en base a averiguaciones en estricto off por profesionales que conocen detalles del posible traspaso de Femeba a CoCeBA … pero que sostienen el hermetismo.



Volviendo a la movida semana de negociaciones y movilizaciones, el Círculo Médico tuvo una importantísima asamblea (participaron casi 190 médicos) en la que rechazaron, con 120 votos por la negativa (69 aceptaban), cerrar el acuerdo con CoCeBA, mientras que se decidió dar potestad a la comisión directiva de la entidad local para seguir negociando, tanto con IOMA como con COCEBA. Hoy por hoy, claro está, sólo con el consorcio.



Y mientras tanto … los autoconvocados. Que fueron 60 el domingo pasado en el Paseo Jesús Mendía, que comenzaron a movilizarse, que plantean que el acuerdo con CoCeBA es “municipalizar” la obra social, y cargan contra IOMA pero particularmente contra el Intendente Wesner.



Los autoconvocados -más, menos- se reunieron con el Círculo Médico, organizaron sentadas, juntadas de firmas, fueron al HCD y hablaron con Guillermo Santellán, a IOMA y de acá para allá buscando respuestas. Sostienen que se debe hacer un acuerdo directo entre IOMA y el Círculo Médico (aunque, insistimos, no queda del todo claro si es un acuerdo beneficioso sobre todo para los médicos que eligieron seguir negociando con CoCeBA por mejoras) y que se aceleren los reintegros y autorizaciones pendientes, algo que la obra social tiene un atraso gravísimo.



En concreto, juntaron más de 3 mil firmas de afiliados, lograron que el intendente Wesner los atienda -en principio- el próximo martes o miércoles, según difundieron públicamente con el compromiso del secretario del jefe comunal,y este domingo volverán a protestar en el mismo formato en el Paseo Jesús Mendía, con un vaivén de participación y encabezados por el dirigente Agustín Mestralet, de Tribuna Docente, pero que participa como autoconvocado.

La calle en la previa, ¿y esos fondos a donde van?

Parece mentira pero la historia de las ordenanzas para la venta de una calle a Loma Negra no arrancó directamente en el HCD, arrancó 72 horas antes.



La adjudicación de los fondos era el punto central de cuestionamiento para la aprobación, de hecho en el intento anterior de llegar al Concejo, sectores opositores llevaron sus propios proyectos. El Ejecutivo recogió ese guante.



El martes a la noche Wesner hizo un unipersonal en el Salón Rivadavia y expuso un detalle del destino de los 2,3 millones de dólares que ingresarán por la operatoria. Aparatología para salud, un fondo de financiamiento para autoconstrucción que empezará con los adjudicatarios de los 112 lotes ubicados detrás del barrio Coronel Dorrego (atención con esto), y construcción de cordón cuneta para los barrios Isaura, AOMA y Villa Aurora. Además 922.000 dólares (40%) irá para obras en las localidades, lo que se definirá entre los vecinos y los delegados. A todo esto le llamó “Programa de inversión para el desarrollo de infraestructura del Partido de Olavarría”. (acá el detalle)



El intendente dio cuenta de que la afectación de fondos contempló la planificación de gobierno, la demanda de la comunidad y también tuvieron en cuenta propuestas realizadas por otros bloques políticos. En un pasaje del discurso, agradeció el trabajo impulsado por los concejales radicales Francisco González y Sebastián Matrella.



En el Salón Rivadavia estaban los principales funcionarios del Municipio, con especial presencia de integrantes del sistema de salud y delegados de las localidades, que tuvieron un lugar importante en el acto, en primera fila. Algunos funcionarios -nobleza obliga, de importantes cargos- manifestaron sorpresa por el contenido del acto.



Al cierre de esa presentación -y a 48 horas del plazo límite para la presentación del presupuesto 2025 (atención con esto)- el dato quedó servido: el bloque del oficialismo iba a impulsar otro pedido de sesión especial para votar la venta de la calle. Efectivamente el miércoles al mediodía se comunicó oficialmente la convocatoria a los concejales para el viernes a la mañana. Y había una sorpresa: estaba incluido el proyecto de suba de tarifa obras sanitarias. ¿Una de las sesiones más importantes del año? Efectivamente.



Ese mismo miércoles a la mañana hizo su aparición un nuevo grupo: productores rurales de la zona del trayecto a vender que, por supuesto, van a resultar afectados por la operatoria. Elevaron una nota al presidente del HCD y pidieron ser recibidos por los concejales, algo que se concretó el viernes a la mañana, horas antes de la sesión. Expusieron el perjuicio que les ocasionará el cambio de la traza, cuestionaron la nueva traza del camino -revelaron que ya está construida, aunque no habilitada- y se quejaron de no haber sido escuchados.



Después de esa reunión, uno de los concejales de la oposición expuso que la queja principal de los productores es contra el Ejecutivo y, especialmente, contra la anterior gestión que fue la que tramitó la venta con Loma Negra la mayor parte del tiempo. Es que hace tres años que la empresa cementera viene negociando con la Municipalidad, de los cuales más dos tercios fue con Ezequiel Galli. En ese marco, se hizo hincapié en que la nueva traza “ya estaba construida en octubre del año pasado”.



Por otro lado, horas después de la presentación de Wesner, el Frente Renovador local hizo público el apoyo al Programa de inversión. “Nos parece de buena administración que los recursos extraordinarios que ingresan al Municipio se destinen a obras e inversión pública” se resaltó desde ese espacio.

La calle: una sesión para “sacarse las ganas”

Un día antes de la sesión, el bloque libertario dejó sentada su postura: expresó diversas críticas sobre el contenido del proyecto de ordenanza y las formas de expresión del intendente que evidenciaron que sostenían el mismo rechazo que a principios de octubre. En el comunicado no confirmaron su presencia en el recinto, pero tampoco la negaron. “Lo anunciado en materia de obras de infraestructura debe incorporarse al expediente” cuestionaron para sostener después que “el Ejecutivo Municipal quiere la libre disponibilidad de los recursos”.



Esta postura ya no pudieron sostenerla de manera tan clara en la sesión especial porque el bloque Unión por la Patria había incluido como anexo a la ordenanza el listado de inversiones. De cualquier manera, La Libertad Avanza ya tenía decidido el voto en contra.



En rigor y en genérico, lo que la oposición había planteado a principios de octubre estaba respondido: la afectación de los fondos fue aclarada. No necesariamente era la que la oposición planteaba, pero los mismos bloques reconocieron en distintas instancias que el destino es una atribución del Ejecutivo. ¿A qué vamos con esto? A que ese argumento para no concurrir a la sesión especial ya no tenía fuerza. El escenario era distinto al del 3 de octubre.



El radicalismo quedó como la bancada dialoguista -tal lo dijo Wesner y después lo expresó Federico Aguilera-, pero Marcelo Petehs, de Libertad Olavarría se encargó de señalar que había más bancadas en diálogo con el Municipio para llegar a un acuerdo para las inversiones.



Para las 11 en el CCO, el sector del público para la sesión tenía bastante gente. ¿Quiénes estaban? Te dijimos que retuvieras el dato del programa de apoyo para autoconstrucción: algunos de los adjudicatarios de los 112 lotes de FISU que aplaudieron un par de pasajes del discurso de Aguilera. Ellos van a ser los primeros beneficiarios de ese plan que se constituirá como fondo rotatorio. En el medio de los vecinos, estaba sentado el director de Regularización Dominial, Juan Sánchez. También se vieron algunos (pocos) funcionarios más, entre ellos Fernando Alí, en el principio de la sesión, y un par de referentes de clubes deportivos.



Fueron más de tres horas de debates y cruces. “El tratamiento de este proyecto significa para todos los vecinos de Olavarría una gran noticia” presentó Aguilera el tema, con el repaso de cómo se fijó el monto de venta, de las negociaciones por tres años entre el Municipio y la empresa, y de las inversiones previstas. Más adelante, y tras presiones del Pro y cuestionamientos de los restantes bloques, mocionó dos cambios en los proyectos: el pago en dos cuotas (en noviembre y diciembre) y el plan de obras incluido como anexo. Se aprobaron por mayoría, ya que sólo LLA votó en contra. Igual al resultado final de las ordenanzas.



Como ya dijimos, fue una sesión extensa con muchas intervenciones y también con cortes para dialogar y negociar distintos aspectos. En los discursos, la discusión más fuerte se dio entre Unión por la Patria y el bloque Pro: los dos sectores que encabezaron las negociaciones en el Ejecutivo, cada uno a su tiempo.



En UxP, Aguilera fue el único orador: su primera intervención fue más bien descriptiva del contenido de la propuesta y del significado de la operatoria. Pero cuando comenzaron los cuestionamientos del Pro, pasó a la defensiva de la gestión Wenser y al ataque a la anterior gestión local. Por el lado del Pro, hubo dos oradores con roles distintos. Mientras Hilario Galli fue al ataque de Wesner, Guillermina Amespil se centró en las críticas concretas al proyecto de ordenanza con propuestas de modificación. Ambos concejales hablaron con el pasado.



“Hemos presenciado una clase magistral de kirchnerismo explícito” definió Hilario Galli para quejarse por “intento de avasallamiento a las instituciones”, “doble vara”, “construcción del relato” y “falta de transparencia”. Hizo cuestionamientos técnicos a la fijación del valor de los lotes, repasó el contenido del expediente durante la gestión de Ezequiel Galli y con Wesner a la cabeza, y además comparó con lo sucedido con el antecedente inmediato anterior: la venta de la calle a la empresa Cementos Avellaneda que se concretó en 2021. Y esa fue una de las claves: el concejal «le respondió» al Wesner de 2021 que cuestionaba al entonces intendente y subrayó contradicciones, entre lo dicho hace tres años desde la oposición en el HCD y lo actuado desde el Palacio San Martín. “Todo se contrasta, todo vuelve y el tiempo y la historia lo ubica en el lugar que corresponde” dijo.



Y si bien, como ya dijimos, lo de Amespil se centró en los proyectos, también tuvo un condimento similar y en un breve pasaje retomó expresiones de la hoy jefa de gabinete, Mercedes Landívar, quien hace tres años era presidenta del bloque Frente de Todos: de igual forma que su compañero de bloque, «le respondió» a Landívar de 2021 con las palabras de Landívar de 2024. “Buscarle la vuelta a haberse sobregirado tantas veces iba a ser el desafío del ahora oficialismo, porque quizás nunca se imaginaron ser gestión y ahora hay que hacerse cargo” sostuvo la presidenta del bloque Pro.



Para el contenido de los proyectos de ordenanza hubo propuestas de incorporación de artículos desde el Pro y desde UCR. Las coincidencias fueron crear una comisión de seguimiento de la afectación de los fondos y contemplar beneficios para los productores afectados de la zona de Loma Alta, puntualmente se terminó votando crear una mesa de diálogo. El Pro además quiso insistir en sus propuestas de afectación de fondos que incluían la pavimentación de un tramo de avenida Avellaneda y la compra del resonador, pero resultaron rechazadas.



Eran casi las 3 de la tarde cuando se pasó a votar. Aprobado por mayoría. La Municipalidad tendrá unos 2.300 millones de pesos más.



Sólo para señalar: el rol del presidente del Concejo que si bien es algo que desde distintos sectores se menciona, el viernes quedó en evidencia. Guillermo Santellán tuvo un rol activo en las mediaciones durante los cuartos intermedios. Se vio especialmente en el primero, cuando la discusión comenzó con un tono elevado, y también él mismo lo expresó en el cierre de la sesión, cuando respondió al concejal Coscia que había cuestionado al presidente y terminaron en un abrazo.

El presupuesto: en fecha, pero con devolución

Mientras se definía la rosca para la venta de la calle a Loma Negra, el Ejecutivo cumplió con los plazos y presentó el Presupuesto 2025. Fue el pasado jueves, con algunas novedades y con la primera mención de obras que estima la partida presupuestaria.



103 mil millones de pesos es el total estimado. Con una proyección (por lo general subestimada) de lo que puede llegar por Provincia, sin contar los fondos de la calle de Loma Negra (que serán 2,3 millones de dólares) y sin contar una eventual partida para obras particulares que pueda llegar de la Provincia, que siempre se negocia en el Presupuesto bonaerense 2025.



El listado de obras es muy largo y no nos vamos a detener en ese punto. Acá podrán ver el pormenorizado, que se desprende de la comunicación oficial que envió la comuna. Vamos a analizar algunas “novedades” que plantea la gestión municipal y que con el correr de los días -probablemente semanas- también será objeto de análisis de la oposición.



Una de las primeras novedades es que en la estructura del presupuesto entró a jugar la Dirección de Planificación Estratégica de Jefatura de Gabinete, a cargo de Carolina Planes, que tuvo visibilidad incluso en la foto de presentación. Obviamente no le quita trabajo al resto de las secretarías e incluso al propio Intendente (en esta forma de gestionar mediante mesas de trabajo) pero la Dirección tuvo un rol determinante en el armado final.



Otro punto novedoso es que se relevaron y evaluaron todos los programas municipales, sumado a los proyectos, objetivos y metas físicas, definiendo “indicadores que permitan dar efectiva cuenta del cumplimiento de esos programas”. Es decir, lo planteado estaría en condiciones de cumplirse. Y en tiempos de vacas flacas, ver una buena cantidad de obras…es alentador. E insistimos, sin contar lo que pueda llegar de Provincia. A Nación ya no lo contamos (quizás nos sorprenden, pero parece improbable).



Justamente, se invertirán -al menos en lo estimado- más de 11 mil millones de pesos. Tal como acontece en este tipo de presupuestos, las Secretarías de Desarrollo de la Comunidad; Obras Públicas, Infraestructura y Servicios Públicos y Salud reflejan la mayor participación en el reparto.



Obviamente hay cuestiones que no se contemplan, como el probable aumento de sueldos. Y otras que se prevén, pero sin tanta precisión, como la suba de tasas semestral que el Intendente puede ejecutar por decreto y teniendo en cuenta el Índice de Precios al Consumidor del Indec que se sabrá recién en enero, para “cerrar” el segundo semestre de inflación.



El proyecto, como adelantamos más arriba, deberá volver al Ejecutivo donde se sumarán las partidas vinculadas a la venta de la calle a Loma Negra. Una vez actualizado, volverá para tomar estado parlamentario. Spoiler: salvo un amplio consenso (que no hemos visto en el último tiempo en el HCD) el Presupuesto se festejará mientras bajamos la comida de Navidad y en la previa de la comida de Año Nuevo, en las ya tradicionales sesiones extraordinarias.

El agua: aumento desde noviembre x2

Una de las típicas discusiones de fin de año junto con el Presupuesto se adelantó: si bien el pedido data de febrero -y se actualizó varias veces- finalmente se trató en la última sesión especial del HCD, sin debate y con acuerdos prácticamente cocinados. No faltó una chicanita que reflejó el clima general de la sesión, pero en líneas generales había acuerdo para subir un 341% la tarifa de Agua y Obras Sanitarias de Coopelectric.



Esta conversación ya la tuvimos: como el Concejo Deliberante siempre demora los tratamientos -por tiempos políticos, por costos políticos, o lo que fuere- los porcentajes parecen completamente desmesurados. Lo son, de hecho. Pero teniendo en cuenta que hace un año y medio no había suba en la tarifa de agua y obras sanitarias, parece más razonable. Las cifras alcanzarían un piso de 9 mil pesos mensuales, que en la comparativa con otros distritos, anda en un promedio general.



Lo concreto es que el camino tuvo de todo, varias paralizaciones del proyecto, incomodidades sobre el rol de Miriam Mosescu dentro del bloque Pro-ERF y una estricta relación entre esta propuesta y la venta de la calle a Loma Negra. Parece que no tienen puntos en contacto pero los tienen, con certeza. Pero más allá de las tensiones y el nerviosismo, hubo dos certezas: la relación entre Mosescu y el Pro es “muy buena”, las relaciones políticas entre referentes de Coopelectric y el Municipio son “muy buenas” y el resultado fue medianamente beneficioso para todas las partes: no hubo rupturas de bloque ,el aumento salió y la cooperativa mantiene relaciones armoniosas con la comuna.



Pasemos a la sesión: a tiempos donde los aumentos eran mucho más peleados y disputados, esta vez fue tan solo una presentación concreta, una votación, y una chicana. Nada más. Nadie estaba en desacuerdo ni en una coma con aumentar este porcentaje. Razones había, como las detallamos más arriba, pero no deja de ser llamativo.

Federico Aguilera fue el encargado de hacer una exhaustiva presentación de cómo se llegó finalmente al 341% de suba. Incluso, valoró llegar a un “punto de equilibrio” de menos de 110 puntos contra el pedido de Coopelectric, que solicitó finalmente un 451% de incremento.



Esa valoración estuvo en la estructura de costos realizada por el Municipio con la documentación presentada por la Cooperativa, con un rol de Estado de contralor y seguimiento del pedido para que no haya excesos o abusos.



Terminó la exposición (¿dijo que el aumento regía desde ese mismo día en que se votaba?) … aprobado por unanimidad. Y san seacabó.



Bueno, no, no terminó ahí. Fuera de debate, Hilario Galli -que como ya vimos tuvo un rol activo en criticar a la gestión Wesner- aprovechó para meter una chicana y, otra vez, recordar posturas del oficialismo cuando era oposición.



Galli pidió “reiterar” el detalle de los bloques que votaron (siendo que había sido por unanimidad). “¿El bloque oficialista también? Porque recuerdo que el año pasado el ex concejal Juan Sánchez decía a todos los vecinos de Olavarría que el bloque Frente de Todos no apoya ningún aumento a la gente. Están aumentando 341% el valor del agua, 440% el colectivo y 230% en lo que va del año Servicios Urbanos. Se ve que ahora sí votan los aumentos” lanzó. Hubo alguna sonrisa cómplice y algunos enojos.



Ahora bien, en la semana tuvimos una novedad de Coopelectric: formalizó el pedido para que vuelva la cuota capital. En la cooperativa descontaban que el aumento de tarifa iba a salir aprobado el viernes, pero el cálculo que presentaron es que si bien empezaba a regir desde el viernes mismo, recién en febrero se iba a traducir en más ingresos.



Para transitar estos cuatro meses, esperaban contar con la cuota capital cuyo valor será “equivalente al aumento otorgado”, es decir que en la próxima facturación después de aprobada esa incorporación, los usuarios ya vamos a recibir montos de alrededor de 9 mil pesos mensuales. “El Consejo de Administración en la reunión última decidió y presentó al Poder Ejecutivo Municipal una cuota capital equivalente al aumento tarifario, a partir de lo que se facture ahora en noviembre. Esa cuota capital se va a ir reduciendo a partir del año que viene cuando se empiece a cobrar la totalidad de los consumos a los nuevos” detalló el gerente Oscar López.

Una lupa sobre Coopelectric

La noticia vino desde Infobae y Econo Journal, y en los dos casos con autoridades de CAMMESA como voceros: a través del INAES se anunció la intervención de siete cooperativas eléctricas a partir del martes 29 de octubre por las deudas que mantienen con la empresa mayorista del mercado eléctrico. Una de las siete es Coopelectric. La intervención se planteó como una veeduría del INAES para avanzar a “una gestión” de CAMMESA que quiere “ver todo: documentos, contratos, licitaciones”. Después llegarán -si corresponde- las denuncias en la justicia y que sea la justicia la encargada de la intervención.



“CAMMESA está luchando para que las tarifas sean justas, pero para eso todos tienen que pagar. No es justo que la gente pague, las cooperativas no y que dinero lo tenga que poner el Estado con impuestos o emisión. Estas entidades no pagan, pero le siguen cobrando a la gente” dijo Mario Cairella, vicepresidente ejecutivo del despachante nacional de electricidad.



El cuestionamiento principal apunta a la cooperativa de Villa Gesell, que según se informó de CAMMESA, hace 8 años que no paga y encabeza un reclamo judicial. Hay que aclarar que Coopelectric no participa de esa causa. “Hay una conducta de impagos que se generalizó. No todas las cooperativas son lo mismo, pero en los últimos años es un tema que se politizó mucho. La política se metió en los consejos de administración de cada una de ellas para hacer caja. No subían las tarifas para ganar votos” dijeron desde CAMMESA. Otra aclaración: eso último tampoco es así, ya que las cooperativas no fijan tarifa sino que lo hace la Provincia de Buenos Aires, que es el poder concedente.



¿Qué pasa en Olavarría? Primero, sorpresa total por esta decisión en Coopelectric. El jueves informaron que no tenían ningún aviso de inicio de intervención desde el INAES, organismo que efectivamente tiene entre sus atribuciones realizar los controles a las cooperativas. Las posibilidades de actuación de este organismo refieren a lo que hace a la formalidad de la conformación de la entidad y el cumplimiento de la normativa para mantenerse como cooperativa, pero no en cuanto a su función específica de distribuidora de electricidad.



Y aquí entra una segunda cuestión: para Coopelectric, CAMMESA tampoco tiene posibilidad de actuar en ese sentido, ya que es la Gobernación la que controla a las prestadoras a través del OCEBA.



En esta visión de la situación, no hay posibilidades de que los organismos nacionales cumplan efectivamente con los objetivos que dicen tener. La lectura que se presentó apunta más a aspectos partidarios: ubican las expresiones de la Nación como parte de los “choques” con la gestión provincial. ¿La Gobernación va a cuestionar las intervenciones?



Volviendo al tema que quedó en el centro de esta tormenta: el gerente de Coopelectric, Oscar López, informó que efectivamente Coopelectric tiene deuda con CAMMESA desde hace aproximadamente un año y medio. Explicó que mes a mes, la cooperativa cubre distintos porcentajes de la deuda demandada y apuntó a que se trata de un problema originado en las bajas tarifas. “La deuda con CAMMESA es impagable mientras con la tarifa no se le pueda hacer frente” dijo.



López ubicó el origen de esta deficiencia en 2020, “en la época de pandemia. Se congelaron tarifas, hubo inflación”. Avanzó para sostener que “al no aprobar tarifas por motivos políticos, están generando que la calidad del servicio que tiene el Partido de Olavarría vaya decreciendo porque no se hacen las inversiones necesarias”. La gestión completa de Axel Kicillof quedó incluida en los señalamientos.



Hubo otra expresión desde el oficialismo nacional: el Subsecretario Legal del Ministerio de Economía de la Nación, Alejandro Speroni, quien además es referente seccional de LLA, puso paños fríos a lo expresado desde CAMMESA –habló de “inspección” de los números antes de una intervención- y coincidió con lo dicho por López en cuanto a las tarifas.



Por último, el sábado a la tarde hubo una reunión de algunos de los que fueron candidatos de la Lista Verde, opositora en Coopelectric. También mostraron sorpresa por esta decisión del Gobierno Nacional, consideraron que en lo local se tomó “con superficialidad y ligereza” el anuncio y leyeron que con esta instancia en marcha lo que suceda con la cooperativa “ya no es un tema local, trasciende”.

Definieron emitir un documento de “reacción de socios activos en el marco de un hecho grave” para subrayar que “Coopelectric integra el top 7 de la vergüenza nacional”. Rechazaron el argumento de que la deuda se origina por las tarifas bajas y plantearon una serie de puntos que consideraron que los veedores deberían revisar.

Hay más

La carpa del STMO cumplió un mes. Según el sindicato, «pasó un mes y lamentablemente la situación ha empeorado: un mes más de esta espera que desespera para todos los compañeros y compañeras que hoy sufren la Emergencia Alimentaria y Habitacional. En este lapso de tiempo la única respuesta que obtuvimos fue violenta: mandaron a las fuerzas de seguridad a reprimir un reclamo pacífico y legítimo». Con ello insistieron en el reclamo de «sueldos dignos».



Diego Valenzuela estuvo en Olavarría y dejó pistas color amarillo libertario. El intendente del Pro (aunque muy cercano a La Libertad Avanza) estuvo en Olavarría y logró la unión de sectores internos de LLA: Andrea Coronel y Celeste Arouxet compartieron espacio, así como también Guillermo Lascano y dirigentes de la Séptima. ¿Sobre Ezequiel Galli? “Es importante la reunión que tuvo Celeste con Ezequiel (Galli), un ex intendente, y me parece que es por ahí. Acá se necesita de todos para ganarle a La Cámpora” dijo. Cabe señalar que en la Legislatura provincial hay fusión de los dos sectores.



Una renuncia en Oncología. La semana pasada te contamos que había versiones de “acoso y apriete para que renuncie” desde un funcionario municipal hacia el director del Hospital de Oncología, Diego Saluzzi. Se trataba de hechos ocurridos en el transcurso del mes de octubre. También contamos que la conducción del centro de salud cuenta con aval de las autoridades del Ministerio y con apoyo de los trabajadores. Esta semana hubo novedades fuertes: presentó su renuncia el director asociado (el segundo de la conducción), Edgardo Martel. En los papeles se habla de «motivos personales», pero la decisión habría estado motivada por este contexto de malestar originado en las presiones hacia el director.



20 años sin Esteban Mara Navarro. Se cumplieron hace algunos días. Hubo un sentido homenaje impulsado por el HCD en el lugar donde se lo vio por última vez. Graciela Alderete agradeció el acompañamiento “después de mucho tiempo de soledad”. Se trabaja para impulsar un espacio de memoria en ese lugar. Paradójicamente, a 20 años del crimen, la causa sigue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.



Volvió la Mesa de Cannabis. El viernes se realizó el primer encuentro con la presencia del presidente del HCD, Guillermo Santellán, y del presidente de la Comisión de Salud, Agustín Romero. También estuvieron el doctor en química y director de Universidad y Cannabis, Gastón Barreto, el médico Enrique Bintana, la presidenta del Colegio de Farmacéuticos, Celeste Fernández Chaves, la veterinaria Luciana Labat y cultivadores.

