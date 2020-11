Aprobaron la creación del Fondo de Cultura y Deportes

Crónica: Martín Miguel Rodríguez / Lu 32

La Asamblea se inició con la incorporación de algunas modificaciones que habían sido arregladas en la tarde de este miércoles, entre las bancadas mayoritarias.

Fue la concejal Landívar la miembro informante del proyecto.

Landivar Valerio adoptó un rol central en la defensa del proyecto

“Lo que está sucediendo en los espacios culturales y deportivos no es solo producto de la pandemia” expresó la edil para contextualizar la creación del Fondo. Para ella también hubo olvido por 4 años de los gobiernos de Macri, Vidal y el Ejecutivo local, que no han tenido mirada para sostener estos espacios. “La pandemia muestra la cruda realidad de los sectores”, consideró, al decir que “cumplen un rol fundamental en contención”. Agregó que quieren darle un poco de oxígeno a los sectores y conocen que no es una solución a los problemas estructurales. Recordó que al ser presentado hace meses el proyecto, desde el Oficialismo solo recibieron silencio. Para ella, no tenían línea de Galli para enriquecer el proyecto y, manifestó, no es la primera vez que sucede.

En otro orden la concejal explicó que el Fondo se sostendrá con “un gesto solidario” que saldrá del incremento del 50% de la Tasa de Seguridad e Higiene a bancos, financieras, cementeras y grandes superficies comerciales. “Los contribuyentes pueden afrontar el aumento”, señaló.

También tuvo un párrafo para el programa que definió este miércoles el intendente, del que señaló algunos problemas. Admitió que no se conocen bien los contribuyentes que van a aportar, por ende, cuánto se va a recaudar y, sobre todo, estos preceptos hacen que se piense que, de no alcanzar, se deben tocar las arcas municipales, que no están en condiciones.

Consideró que el Ejecutivo da respuestas espasmódicas, de acuerdo a lo que la Oposición propone, sin un programa o plan a largo plazo.

La pregunta que se hace, dijo, es por qué cambio de opinión en poco tiempo, cuando ha declarado que no está de acuerdo con el Fondo. Para ella subestimó a los actores de la cultura y el deporte.

Insistió, como en la sesión previa, que no hubo el diálogo que el Oficialismo pregona públicamente.

Destacó que ‘se puede trabajar en conjunto’, como lo ha hecho la Oposición.

Consideró que es “imperdonable” hablar de la campaña o del 2023 en este momento (N. De R.: nota del intendente Galli en El Popular 4/11).

Ubaldo García recordó cómo surgió la iniciativa.

El concejal García se refirió a cómo nació en Agosto la iniciativa. Surge por el diálogo con los sectores perjudicados por la pandemia, en consonancia con las ayudas que Nación y Provincia venían dando, se pusieron a pensar qué se podía hacer a nivel municipal. Entonces, fue cuando se toparon con la traba del mal estado de las finanzas municipales que no podían afectarse. Explicó que la TSH se cobra en base a lo facturado, con lo que es imposible saber cuánto se va a recaudar, pero el sistema permite hacer un primer pago a los potenciales beneficiarios en diciembre.

Martín Lastape comenzó con fuertes críticas al Ejecutivo, al que fustigó por ‘ningunear’ al Concejo y a la Asamblea. Reconoció que, desde su bancada acercaron algunas propuestas de mejoras al proyecto en debate que fueron aceptadas. De todos modos, manifestó que hay que tener en cuenta que el listado que se ha dado a trascender de presuntos beneficiarios está muy desactualizado, ya que hay una natatorio cerrado hace 3 años y una personas que falleció hace tiempo, luego de un accidente.

De Bellis (Cuidemos Olavarría) introdujo varias modificaciones en el proyecto original.

La concejal Arouxet agradeció a los mayores contribuyentes la presencia, aunque no al de ella, porque al haberse ido del bloque no tiene uno propio y, cuando estaba en el Oficialismo lo había elegido el Ejecutivo. Fustigó al intendente por el decreto presentado este miércoles, ya que consideró un ‘copie y pegue’ del proyecto que ellos vienen trabajando. ‘Es momento de trabajar en equipo’, dijo.

Fue crítica con la información que el Ejecutivo dio para que trabajen y desmintió a la Concejal Amespil que la pasada semana señaló que las cementeras no estaban bien: en enero se recaudó $40 millones por impuesto a la piedra y en septiembre $84 millones. ‘Nos está dejando una ciudad hundida’ profundizó la concejal, ya que hay un patrimonio de 560 millones de pesos, advirtió, dura, la edil.

El concejal Endere pidió no dejarse llevar por las pasiones del debate. Afirmó que siempre buscan ponerlos incómodos como que son los que defienden a los que más tienen y que no son empáticos. Respecto al proyecto, afirmó que estuvo mal diseñado, porque muchos de los que se pretendía ayudar, quedaban afuera.

¿Por qué Olavarría siempre está en la mira? Se preguntó Endere. Afirmó que tiene que ver con que se toman decisiones en forma pionera que son criticadas y después aceptadas, como los controles en los accesos, el laboratorio molecular y el levantamiento de los controles. Admitió que aceptan el “comerse cachetadas y críticas”. Destacó que todas son políticas públicas que buscan que la economía pueda trabajar.

Reconoce que no hay esfuerzo municipal que alcance, si no hay Nación y Provincia que, si bien lo están haciendo, no alcanza. Ejemplificó con los 3 millones y medio de pesos para turismo a dividir entre 100 para Olavarría.

Recordó que ya se ha aumentado a estos sectores a principios de año a quienes ahora se vuelve a incrementar.

‘Nos vamos a hacer cargo si piden más dialogo y comprensión, pero es necesario ver la película completa’, sostuvo antes de adelantar que no van a acompañar el proyecto y saludar el decreto emitido este miércoles por el Ejecutivo.

El concejal Aramburu manfiestó que esto nada tiene que ver con las medidas tomadas por el Ejecutivo que mencionó Endere. Esto, dijo, tiene que ver con la realidad de clubes, gimnasios y espacios culturales. Le llama la atención, manfiestó, que no se haya el concejal del oficialismo, Marinangeli, relacionado con un club (N. De R. Sierra Chica).

Iguerategui volvió al HCD: Como Mayor Contribuyente del eseverrismo

El asambleísta Iguerategui tomó la palabra para criticar la gestión de la pandemia ‘en perspectiva’, como pidió el oficialismo. Consideró que no hubo un acuerdo completo con prestadores privados para manejar la la cuestión sanitaria, como en Tandil. Recordó que el intendente realizó una encuesta en twitter y saludó marchas por la misma red social. Nunca, dijo, se convocó a las instituciones que serán alcanzadas por el fondo para trabajar en conjunto. Manifestó que el municipio ‘ha vivido de donaciones’ en la pandemia, como de alimentos, por ejemplo. Agregó que Olavarría debería haber construido el laboratorio con fondos propios, como lo hizo Bolívar. Fue crítico porque los clubes donarán el dinero recaudado para su funcionamiento, para que se construya la cámara de frío.

La concejal Amespil declaró que ‘la gente necesita trabajar’. La pregunta, manifestó, es cuando se va a poder reactivar, porque ni en fase 5 la actividad estaría completa. Respondió que les achacan falta de empatía, pero fue un decreto de Galli que permitió que los gimnasios trabajen en fase 4. ‘Ellos todavía no tiraron la toalla’ expresó en relación a los gimnasios y centros culturales, que algo de apoyo están recibiendo, pero hay muchos sectores que están por fuera de ellos, como los centros de idioma, por ejemplo, que sí están incluidos en el Programa presentado este miércoles. ‘El Municipio está dispuesto a sostenerlo’.

Para ella, nunca se buscó el consenso del Oficialismo, ya que el proyecto final les llegó ayer después del mediodía, mientras que el primero les había llegado antes de la sesión. Igual tiene alegría por la solución que ya está en marcha. ‘Trabajar dignifica’, sentenció.

El asambleísta Gómez fue crítico con la presentación de un decreto horas antes de esta sesión. Afirmó que lo del Ejecutivo es una actitud autoritaria. ‘Este es el camino a distanciarnos más de donde estamos’, consideró. Agregó que le hubiese gustado discutir cuestiones técnicas de ambas propuestas, sobre todo, en el ordenamiento de quién va a recibir el apoyo.

La concejal Arouxet pidió responsabilidad al momento de redactar los decretos.

El concejal Sánchez puso en duda la creación de la ‘Tasa Extralocal’. En otro orden afirmó que desde el Oficialismo no hicieron aportes al proyecto, que estuvo dos meses en comisión. Consideró que a los gimnasios les mintieron desde el primer momento, cuando les decían que no tenían soluciones. Sánchez fue crítico con el gasto del municipio en el último semestre del 2019, con dos millones de pesos por día, que engrosaron el déficit y no permiten una correcta gestión de la pandemia.

Consideró que la excusa del Oficialismo es infantil para rechazarlo, y está relacionada con el ‘egoismo político de que la idea fue generada por la Oposición’.

Guillermo Santellán sostuvo que lograron que el amor y solidaridad que se expresa en las instituciones intermedias se entienda. Dijo ser optimista. Lo que parece un manotazo de ahogado del intendente, en realidad, es un reconocimiento a la idea y al trabajo de la Oposición.

El proyecto fue aprobado con 21 votos a favor y 18 votos en contra. Tal lo esperado la Oposición votó en conjunto por la aprobación, mientras que el oficialismo lo hizo en contra.