Axel Kicillof en Olavarría: Imponente presentación de los drones destinados a la vigilancia rural

En la Escuela de Policía Juan Vucetich ubicada en el Cerro Fortabat en la localidad de Loma Negra, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y su ministro de Seguridad, Sergio Berni presentaron los drones de videovigilancia destinados a la zona rural de la provincia de Buenos Aires. A Kicillof lo secundaron en Olavarría, el candidato a Intendente de Unión por la Patria, Maximiliano Wesner y el Diputado Provincial, César Valicenti. Del acto además participaron Intendentes de distintos puntos de la región dado que el Ministerio de Salud de la provincia entregó ambulancias de similares características a la entregada en el Hospital de nuestra ciudad. El ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires explicó el trabajo que se viene desarrollando en materia de seguridad rural y además explicó detalles del proyecto de Drones presentado en Olavarría. En primer termino, Sergio Berni dijo: «el Gobernador aprobó la especialidad de Policía Rural y fue aquí, en este mismo lugar, donde abrimos la Escuela de Policía Rural. Trabajamos junto con todas las organizaciones rurales, convocamos a los primeros 1000 oficiales para graduarse como especialistas en policiamiento rural y a partir de allí empezamos a desandar otro de los compromisos que se había llevado adelante desde la provincia de Buenos Aires. Y así fue como al año, en este mismo lugar y en una situación parecida a la de hoy, egresábamos los primeros 1000 oficiales especialistas en seguridad rural». En este sentido, Sergio Berni dijo que eso significó «un antes y un después» para la Policía de la provincia de Buenos Aires porque, «hubo una jerarquización muy importante en lo que significa el policiamiento rural y la importancia de la provincia en brindar seguridad a todos nuestros productores, a todos aquellos que obtienen riqueza y que generan riqueza en nuestra provincia de Buenos Aires».

Tras la mención a la Policía Rural, Sergio Berni habló de la puesta en marcha del sistema de drones para llevar adelante el patrullaje de la extensa zona rural de la provincia de Buenos Aires.

En primera instancia, el ministro de Seguridad explicó el origen del proyecto, «empezamos a trabajar en un proyecto de poder cubrir la totalidad de la provincia de Buenos Aires. Entendíamos que ese 97% de ruralidad de nuestra provincia, esos más de 300 mil kilómetros cuadrados, tenían un tratamiento especial y de la única manera que podíamos tener un control mucho más riguroso era desde el aire. Eso lo entendíamos todos».

En su discurso, Berni agregó, «lo primero que pensamos era en helicópteros. Y convocamos a las principales fábricas y el proyecto cada vez se hacía más dificultoso, no solamente por lo costoso que era, sino por lo imposible de tener volando toda una noche un helicóptero recorriendo tan poco espacio. Ustedes calculen que un helicóptero después de 100 horas hay que bajarlo, desarmarlo todo, porque así dicen los manuales de inspección, y volverlo a armar. Por lo tanto, para llevar un proyecto de esta magnitud necesitaban no menos de 100 helicópteros y así todavía quedaba duda. Es insostenible un proyecto así»

Allí el Ministro contó que luego de un viaje del gobernador Kicillof a China, «tomamos contacto a través de la Embajada con una empresa que estaba desarrollando un prototipo como lo que nosotros estábamos llevando adelante en el tablero de planificación y así nació este proyecto, el proyecto de videovigilancia de la zona rural. Un proyecto que ya es una realidad, que hoy lo estamos presentando y no es casualidad que lo estemos presentando hoy, porque para que ustedes tengan idea de la magnitud que todo esto requiere, tuvimos que aggionar las leyes de la aeronavegación para que estos vehículos que no son más que aviones, no tripulados, puedan estar volando».

Tras esto, Sergio Berni se explayó: «la semana pasada por primera vez se recibieron los dos primeros pilotos en la Argentina. Son pilotos de la Policía de la provincia de Buenos Aires y eso nos llena de orgullo. Durante los próximos 10 ó 5 días se van a estar recibiendo los próximos 26 pilotos que durante todo este tiempo vinieron haciendo el curso con ingenieros que mandaron desde China».

Más adelante, el funcionario provincial agregó: «este proyecto está basado en la compra de estas 10 aeronaves. Estas diez aeronaves tienen una particularidad por la cual les comentaba recién que en el mundo no había mucha experiencia si bien después de la guerra de Ucrania y Rusia todo esto tomó una velocidad y una inercia en el desarrollo mucho más rápido, los drones que existían o que que podían recorrer grandes distancias son todos por lo general del despegue horizontal como un avión y eso tiene dos inconvenientes primero que el índice de siniestralidad de los vehículos no tripulados que despegan como un avión es casi el 50%, estos son vehículos que tienen mucho índice de siniestralidad porque obviamente no son tripulados y lo manejan computadoras. Además estábamos aferrados a poder operarlo solamente en lugares donde existiera una pista con condiciones para poder operar, por lo tanto necesitábamos que por la característica de nuestra Provincia estos aparatos tengan despegue vertical pero qué pasa los aparatos con despegue vertical después no tienen la autonomía para trasladarse entonces necesitábamos un vehículo híbrido que pueda hacer las dos cosas despegar y aterrizar verticalmente desde cualquier punto de la Provincia de Buenos Aires y poder tener una traslación en velocidad y en distancia que le permita recorrer toda la provincia y así con los cálculos puede varios cálculos de ingenieros aeronáuticos determinaron que con nueve vehículos de esta característica que para que ustedes tengan una idea tienen un diámetro de operación de 200 kilómetros podíamos cubrir la totalidad de la provincia y por eso desde la provincia adquirimos estos 10 aparatos».

Sobre las aeronaves, Sergio Berni expresó: «este aparato vuela a una altura máxima de 6.000 metros, calculen que un avión comercial vuela 10.000 así que fíjense mucho más alto que los aviones Cessna los cuales estamos acostumbrados a ver en los aeroclub. La particularidad que tiene una vez que ha despegado y que se enciende el motor a explosión que tiene una cámara. Esta cámara que gira de acuerdo al operador en tierra y transmite imágenes en tiempo real a 200 kilómetros de donde está operando y desde allí estos Centros de Operaciones que ustedes ven aquí desde allí estas imágenes las vemos directamente en el centro de operaciones de La Matanza».

Por último, Sergio Berni sostuvo: «tenemos que destacar la decisión firme de un gobernador que no existiendo una experiencia como esta en el mundo asumió ese compromiso ante nuestros productores y hoy no es un deseo, sino lo que estamos haciendo es presentando lo que ya está en condiciones de funcionar a partir de los próximos 15 ó 20 días que se termine de regularizar toda la burocracia de las autorizaciones para poder volar».