Escándalo con las tarjetas Cabal: «Fue una gran decepción, todavía me dura el enojo con Silvana Rosales»

Guillermina Amespil es concejal del gallismo y en la actualidad preside el bloque Juntos por Olavarría. El miércoles fue parte de CoNverSo el ciclo de entrevistas que produce En Línea Noticias y conduce el periodista Fabricio Lucio.

La concejal habló de distintos temas durante un mano a mano que se extendió por más de un hora: el análisis de la derrota de Galli en 2023, la futura alianza con La Libertad Avanza, la actualidad del PRO y las denuncias de corrupción que recayeron sobre la ex administración municipal. No dejes de mirarla

En el último tramo de la gestión de Ezequiel Galli, Guillermina Amespil fue nombrada Secretaria de Desarrollo Humano y Calidad de Vida y reemplazo Diego Robbiani, uno de los funcionarios más cuestionados del Galli.

En este sentido, Guillermina Amespil habló del escándalo de las tarjetas Cabal, «está todo denunciado en los términos que fue. Fue una gran decepción, todavía me dura el enojo con Silvana Rosales, esa es la realidad. No lo pude creer y no me interesó escuchar por qué. Si es verdad, no tiene perdón.»

Vale recordar que Silvana Rosales fue denunciada de usar vales de alimentos destinados a personas carenciadas para su propio beneficio. El caso está en la justicia, y como otras causas, prácticamente sin avances sustanciales.

«Si todo eso sucedió como lo denunciaron, incluso integrantes del equipo, es una vergüenza» Guillermina Amespil.

Sobre Silvana Rosales fue más allá y dijo, «nunca más le volví a leer un mensaje y no se los pienso leer, me dura el enojo, me dura la bronca, me dio mucha vergüenza como integrante de un equipo que teníamos otra forma de hacer las cosas» y agregó, «nunca entendí por qué el daño al equipo, a la gente y no apartarse en forma inmediata.»

Al hablar del tema fue más allá y dijo, «nunca hubiéramos permitido una cosa así, nunca.»

La concejal analizó también las otras denuncias por corrupción (terrenos) y la incidencia que éstas tuvieron en la campaña electoral que derivó en una contundente derrota de Ezequiel Galli en manos del peronismo.

«Las denuncias definieron en el direccionamiento de la campaña por parte de la oposición. Me parece que mucho tiempo antes de la campaña sabían por dónde iban a ir y eso me parece que fue un diferencial al menos para pensar la campaña, encarar ahí, potenciar y no salir de ese tema, me parece que fue una estrategia. Yo no dudo que fue una operación política lo que sucedió», dijo.

Para Amespil las «verdades siempre estuvieron sobre la mesa» y se decidió «usarlo políticamente en forma permanente. Se mantuvieron mentiras como verdades, que había funcionarios implicados, que había terrenos municipales, cuando eso ya estaba acreditado que no. Se sostuvieron las mentiras, y a veces pasa, las mentiras les ganan a las verdades, pero esos son triunfos breves e instantáneos. Me parece que a la larga, como todos ya sabemos, la verdad siempre triunfa, pero creo que fue usado políticamente y en demasía.»

«¿Vos tenes confianza ciega de que no hubo hechos de corrupción?», preguntó el entrevistador y sin dudar Guillermina Amespil respondió: «si, si. En el sentido de que nunca estuvimos al tanto de todo lo que se denunció, pero mucho de lo que se denunciaba, de hecho, no sucedió. Eso es lo que digo. En la investigación seguramente surjan datos, pero ya pasaron casi cuatro años de algunas denuncias y no ha surgido nueva información, ni confirmarse aquella que era mentira.»

Reflexionó sobre el final de aquellos años, «se embarullo, se ensució el terreno, a mí, particularmente no me gusta esa política. No porque hayamos sido las víctimas o a quienes estuvo dirigido ese ataques, sino que no me gusta, no me parece limpio para nada. Me hubiese gustado jugar un partido un poco más claro donde se debatan ideas y no simplemente sacar a los que estaban porque se dijo que eran una cosa y no eran otra.»