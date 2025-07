Guillermina Amespil en ConVerSo: «Javier Milei es un fenómeno histórico»

La concejal del gallismo marcó diferencias con las «formas» del presidente y aseguró que no hay que avalarlas para «acompañar el rumbo.» Además aseguró que el en Olavarría el PRO y LLA tiene que ir «juntos» en la próxima elección.

Guillermina Amespil fue parte del último episodio de CoNverSo y durante un buen tramo de la charla habló de Javier Milei y la estrategia que, en Olavarría, deberían darse el gallismo con LLA.

«Si, tenemos que ir juntos», dijo Amespil en referencia al eventual acuerdo con LLA y fundamentó, «si a nosotros, a diferencia de lo que se nos planteó en el 23: que no escuchábamos, que no estábamos cerca, qué no quisimos ver algunas cuestiones, por una cuestión mínima es si lo que hoy lo que estamos haciendo es escuchar, es por ahí. Creo que desde octubre del 23 que suena esto, particularmente en Olavarría. En 23 el resultado fue claro, ustedes divididos ganaron los otros, no hay mucha vuelta más que darle. Error en ir separados, ese error no lo tenemos que cometer de vuelta»

Guillermina Amespil sostuvo que esa alianza debería presentarse como «una alianza de partidos, es mi deseo, es lo que me gustaría.»

«Nuestro electorado está», sostuvo Amespil dando cuenta de lo que representan los dos sectores.

Al hablar de la referente de LLA la ciudad, Guillermina Amespil sostuvo: «yo creo que Celeste Arouxet es un gran personaje de la política de Olavarría y como mujer la aplaudo, la vehemencia que logra Celeste la llevó donde la llevó: una persona que pudo armar un equipo y dar el batacazo en las elecciones del 23.»

Sobre Javier Milei

Guillermina Amespil también se mostró dispuesta a brindar su acompañamiento al rumbo del país que impone Javier Milei.

«Cuesta ponerle palabras a lo que pasa y más cuando uno tiene cierta responsabilidad», dijo Guillermina Amespil y recordó sus dichos en los inicios del gobierno de Milei, «a mí no me había tocado vivir este famoso shock o gradualismo, había vivido el gradualismo con el intento de Macri y este era un shock, o sea, a los bifes. Es la primera vez que me toca vivirlo en la Argentina y no tenía mucha experiencia previa con que compararlo, no sé si siempre es así de antagónico, de extremista pero lo que sí se es que tiene receptividad, la gente lo recibe, lo aplaude, lo esperaba, lo quiere así, quiere cortar de cuajo con una Argentina que ni siquiera tiene que volver.»

«Yo soy optimista por naturaleza, yo tengo que pensar que lo que viene es mejor, porque para eso estamos también para pensar que el futuro siempre va a ser mejor», sostuvo.

«Esto es shock e interpreto que después del shock tiene que venir el post: qué se obtuvo, qué se logró con todas esas medidas rupturistas.»

Según Amespil la gente dice «aunque cueste, muy aguantar» y agregó: «te dicen que nadie se había animado a hacer las cosas que está haciendo Javier Milei.»

Amespil habló de las formas de Milei quien en los últimos días ha insultado a diestra y siniestra a político, periodistas y artistas. «No hay porque avalarlo para acompañar el rumbo. Cada uno tiene sus formas y creo que nadie tiene las formas del presidente tampoco, es único en su especie y nos toca en la Argentina, me parece que es un fenómeno histórico. Lo vamos a tener que estudiar un largo tiempo a Milei», señaló.