Balotaje: La opinión de olavarrienses tras el debate Massa-Milei

El domingo se realizó el debate presidencial entre Sergio Massa y Javier Milei, y lo dicho en la Facultad de Derecho de la UBA tuvo su impacto en la dirigencia de Olavarría. En Línea Noticias consultó a dirigentes y representantes de espacios políticos y sociales para conocer la opinión sobre lo sucedido en el debate. A a la opinión de dirigentes políticos se sumó la palabra de Orfel Fariña, que es uno de los organizadores del debate de candidatos locales en Olavarría. Hubo dirigentes que fueron consultados y, por distintos motivos, decidieron no expresarse.

Maximiliano Wesner: «Tenemos un candidato como Sergio Massa que apuesta y defiende la educación pública»

«El debate me pareció muy asimétrico entre un candidato como Sergio Tomás Massa, que conoce el Estado, conoce las herramientas del Estado, conoce la relación de Argentina con el mundo, y otro candidato que dejó muchas dudas, que es Javier Milei. Sergio Massa llamando a un Consenso Nacional con 10 puntos claros que ya marcó, los marcó en el Gran Rex el otro día, y con una planificación de la Argentina hacia adelante, sabiendo de dónde venimos, dónde estamos parados y qué es lo que quiere hacer. Una gran diferencia entre un tipo que habla con todos los sectores, que conoce las herramientas del Estado, fue presidente de la Cámara de Diputados, estuvo a cargo del ANSES, hoy ministro de Economía, fue intendente de Tigre, conoce en materia de seguridad, conoce de economía, conoce de legislación, en realidad conoce todo el entramado productivo y social, conoce todos los estamentos del Estado. Javier Milei dejó muchas dudas: en un canal de televisión dijo una cosa y en el debate intentó decir otra. No pudo dar respuestas a las preguntas que le hizo Massa.

Tenemos un candidato como Sergio Massa que apuesta y defiende la educación pública. Manifestó que a partir del 10 de diciembre, si es presidente, va a afectar 8 puntos porcentuales del PBI para invertir en educación, garantizar la educación universitaria, pública, gratuita y universal algo que permite la movilidad social ascendente. Un candidato como Sergio Massa que conoce a todos los gobernadores, que tiene relación en el interior profundo de la Argentina, que conoce a varios intendentes, a muchos intendentes y que tiene la posibilidad de trabajar articulada y mancomunadamente con cada uno de ellos en materia de seguridad como lo manifestó, pero también un Sergio Massa bien plantado y anclado en las medidas que viene tomando todos los días. Respecto y claro ejemplo de eso en el debate fue la miserable jubilación que cobra hoy un jubilado por AFJP, un sistema que propone Javier Milei si es presidente y Sergio Massa ya lanzó esa medida en estos días para que 23.000 argentinos puedan acceder a la jubilación mínima que sería más que el doble de lo que cobra actualmente por el sistema de capitalización.»

Eduardo Rodríguez: «en el caso de Javier Milei quedó claro su desconocimiento del Estado»

«El debate fue interesante para que los argentinos puedan contrastar cara a cara a los dos candidatos a presidente que definen el balotaje el domingo. Como lo dijo Sergio Massa, la elección se define para ver si Sergio Massa o Javier Milei conducen la nueva etapa de la Argentina que viene. Está simplificado en esa consigna «sos vos o yo», que planteó Sergio, como una forma de mirar hacia adelante y dejar atrás las falsas divisiones y las grietas que se han planteado en la Argentina de hoy. Creo que también sirvió para mostrar las propuestas de Sergio Massa convocando a un gobierno de Unidad Nacional sobre 10 acuerdos básicos de políticas de Estado que garanticen la consolidación del sistema institucional y democrático de la Argentina, el desarrollo productivo e industrial del país, los acuerdos internacionales en el marco de las relaciones internacionales con el Mercosur, el BRICS y los acuerdos económicos, en particular con Brasil y con China, y también sirvió para plantear las contradicciones del candidato Milei, que hasta aquí hizo campaña con una serie de propuestas que ayer en el debate se desdijo y en otros casos, que son dos propuestas muy complejas para llevar adelante en la Argentina, como la dolarización que afecta a los ahorros de los argentinos y la eliminación del Banco Central, sirvió para que el candidato vuelva a comprometerse con esas dos propuestas que atrasan muchos años en lo que es la historia económica del mundo. Si algo también evidenció el debate es que Sergio Massa está preparado, conoce el Estado, el manejo del Estado de la Nación para poder llevar adelante un nuevo proyecto del país a partir de a partir del 10 de diciembre y en el caso de Javier Milei quedó claro su desconocimiento del Estado, su incapacidad y sobre todo evidenciando serias falencias respecto de las condiciones que tiene que tener un Presidente de un país. Primero, experiencia en la gestión del Estado. Segundo, la racionalidad, la cordura, la compostura, la defensa de los valores democráticos. Todo eso ha estado ausente en el debate, en la figura de Javier Milei. Para Olavarría es muy importante un triunfo de Sergio Massa que garantice no sólo la continuidad de la obra pública en ejecución sino también la nueva obra pública que a través de la gestión del Intendente electo Maxi Wesner se pueda llevar adelante. Por eso me parece que es importante también en Sergio Massa el conocimiento que tiene Olavarría. Sergio ha estado en nuestra ciudad muchas veces, conoce el Parque Industrial, conoce las empresas del Parque Industrial, el entramado productivo, ha estado en la exposición rural, conoce la importancia del campo y la industria en nuestra ciudad y defiende un modelo de desarrollo que justamente es el que necesita Olavarría para seguir con este crecimiento económico.»

Celeste Arouxet: «Massa optó por preguntar porque no tenía que proponer»

«Se mostraron las personas tal cual son. Por un lado, un Javier Milei que te transmite esa sinceridad que tiene frente a la política, él va siempre con la verdad y haciéndose cargo de todo lo que dijo y con fundamentos sobre cuál es su plataforma, como lo viene haciendo desde el día uno. Por otro lado, el cinismo de Sergio Massa que sigue sin hacerse cargo de la realidad donde nos están viendo a todos los argentinos. Massa optó por preguntar porque no tenía que proponer y creo que eso quedó más que claro y las mentiras sobre todo más cuando se hizo alusión a lo que era la educación, o sea con esas chicanas baratas que te estás dando cuenta que te mienten hasta en esos temas que son tan vulnerables. Así que creo que el gran ganador fue Javier Milei demostrando una vez más que se puede hacer por políticas diciendo la verdad.»

Jorge Sobarzo: «Milei tiene un discurso vacío de contenido constructivo, tiene una mirada de odio e insensibilidad que son cualidades peligrosas para un líder»

«Tenemos claramente dos propuestas bien distintas. Un modelo de país con Massa a la cabeza que propone un modelo económico apoyado en el desarrollo y el crecimiento industrial, que claramente es beneficioso para toda la sociedad porque sabemos que el crecimiento industrial hace crecer el empleo. Y cuando esto sucede, en paralelo se generan un sinfín de beneficios económicos, obviamente, porque cuando alguien que dependía del Estado, estaba desocupado y dependía del Estado, no solo deja de demandar al Estado, sino que además, cuando consigue un empleo formal en el sector privado, se transforma en un contribuyente. Es decir, que achica el costo del Estado, porque ya no le demanda más, y en paralelo le hace incrementar la recaudación, porque se transforma en contribuyente. Y socialmente, obvio, no hay nada más digno que sostener a tu familia desde el trabajo propio, y no desde la asistencia del Estado. Contrariamente, Milei propone una apertura comercial lo que generaría la quiebra de muchas PYMES, como ya nos pasó con el Gobierno anterior. Esto incrementaría la desocupación y una mayor demanda de asistencia al Estado, porque obviamente la gente desocupada normalmente recibe alguna asistencia del Estado. Y obviamente habría una menor recaudación también del Estado por el deterioro de las PYMES. Si sumado a la desocupación se pierde la educación pública, la salud pública y la independencia monetaria, es difícil imaginar que con estos ingredientes una sociedad pueda mejorar. Milei tiene un discurso vacío de contenido constructivo, tiene una mirada de odio e insensibilidad que creo que son cualidades peligrosas para un líder. Creo que su palabra ha perdido credibilidad porque dice y se contradice rápidamente. La propuesta de Massa es más sólida y apunta a la continuidad de un modelo que mejoró los índices de empleo, que protegió e hizo crecer el sector industrial, obvio con aciertos y errores. No tengo dudas que este es el mejor camino. Creo que es más fácil corregir los errores actuales antes que romper todo como propone Milei».

Guillermo Lascano: «En el debate quedaron expresadas dos Argentinas»

«En el debate quedaron expresadas dos argentinas, por un lado la argentina de Sergio Massa, que es una continuidad de lo que estamos viviendo, que es la persona que nos llevó a esta situación, donde tenemos una Argentina cada vez más pobre, donde hay mayor inseguridad, donde la educación pública está perdiendo calidad, donde las obras de infraestructura son cada vez menores, digamos, como conclusión, una Argentina totalmente en decadencia. Y por otro lado, un candidato, Javier Milei, que representa otro modelo, otra Argentina, pero bueno, que implica recorrer un camino que no va a ser fácil, que va a llevar tiempo, pero que ese camino está sustentado bajo determinados valores y principios, que es la reconstrucción del tejido social, en base, obviamente, al mérito, al trabajo, a la educación, a la justicia. Queda claro cuáles son las dos posiciones. Aún creo que el resto de los argentinos no entiende, no comprende y no sabe o no conoce cuál es el proyecto de Sergio Massa. Y está claro cuál es el proyecto de Javier Milei. Así que el domingo que viene van a estar en disputa esas dos argentinas totalmente distintas y los argentinos van a tener que decidir. Si queremos algo distinto, si queremos implementar recetas que en otros países, en otros gobiernos, los han transformado a países subdesarrollados en desarrollados, pedimos que acompañen a Javier Milei. Invitarlos a votar porque es muy importante, no dejarse llevar por el miedo y obviamente dar un voto de confianza a Javier Milei».

Liliana Schwindt: «Quedó muy claro que Milei no está preparado para gobernar»

«Quedó muy claro que Milei no está preparado para gobernar al mostrar un desconocimiento importante del funcionamiento del Estado. No porque no supiera que es el GDE, sino el desconocimiento más grave aún, de pensar que un país los privados pueden importar y exportar sin presencia del Estado. Algo que hasta asombra porque entiendo que un economista debería saberlo. Desconoce que, en las relaciones internacionales, los Estados son los garantes de los estándares fitosanitarios y toda otra serie de condiciones administrativas necesarias para poder exportar e importar. Todos los países regulan su comercio exterior y protegen sus industrias. Ninguna duda que Sergio Massa conoce el Estado como nadie y se preparó para esta instancia durante años y que a partir de ahora tendrá la oportunidad de hacer su gobierno sin condicionamientos internos. Si alguien tenía dudas, creo que le han quedado despejadas, Sergio Massa esta preparado para gobernar, del otro lado solo la teoría y la imaginación.»

José Eseverri: «Milei no se presentó como un candidato a Presidente»

Quedó claro que Sergio Massa es el candidato a Presidente que mejor conoce el Estado argentino, que tiene una fuerza política sólida detrás de él y que lidera esa fuerza política indudablemente y que conoce la estrategia para abordar los problemas que tienen en la Argentina y cuáles son los principales temas que la Argentina tiene por delante, especialmente los vinculados al mundo del trabajo, al mundo de la economía del conocimiento, a lo que significa para la Argentina el ingreso de dólares producto de todas las nuevas energías como el Litio, lo que va a significar el impacto de la producción de petróleo y del gas. Y por otro lado un candidato que dejó muchas dudas de si realmente quiere ser Presidente, creo que el hecho más destacado es que Milei no se presentó como un candidato a Presidente, parecía alguien que estaba simplemente cumpliendo con una obligación que tenía pero con cero vocación por administrar el Estado, con un enorme desconocimiento del Estado argentino y no pudiendo garantizarle a los argentinos la fuerza política parlamentaria, de gobernadores, de intendentes que pueda llevar adelante los cambios necesarios que Argentina necesita».

Cecilia Krivochen: «el debate no ha modificado las intenciones de voto para el 19 de noviembre».

«En términos generales me pareció un debate muy pobre. Por un lado Sergio Massa súper coacheado y buscando enojar a Javier Milei con sus preguntas. Se pareció más a una entrevista a Milei que a un debate, y creo que ahí desperdició su tiempo Milei. Massa con algunas propuestas a futuro que suenan más a promesas y relato que a un cambio real, dado que estuvo y está en gestión y nunca ejecutó nada hasta el momento. Milei fue más auténtico aunque le faltó preparación. Creo que el debate no ha modificado las intenciones de voto para el 19 de noviembre.

César Valicenti: «El debate dejo en claro que el próximo domingo es Massa o el abismo»

«El debate dejo claro cual de los dos candidatos está preparado para conducir los destinos del país. Por conocimiento de todos los dispositivos del Estado, por equilibrio emocional para la toma de decisiones, por amplitud política para convocar a la diferentes fuerzas y sectores, pero por sobre todo, por vocación pública de ejercer la mayor responsabilidad institucional del país.

La Argentina que viene necesita un liderazgo que aborde la política exterior con conocimiento y relaciones diplomáticas preestablecidas. La Argentina que viene necesita de un presidente que puede coordinar política con su principal socio comercial del continente que es Brasil. El debate dejo en claro que el próximo domingo es Massa o el abismo. Massa o la improvisación absoluta».

Martín Endere: «terminó siendo un debate donde cada uno buscó descalificar al otro»

«Esperaba un debate donde primen las propuestas que den previsibilidad en un escenario de tanta incertidumbre y angustia social. Pero terminó siendo un debate donde cada uno buscó descalificar al otro, vacío de contenido concreto en terminó de políticas a llevar a cabo».

Hernán Parra: «Quedó evidenciado quién está preparado para conducir un país en un momento tan complejo»

«En términos generales creo que, más allá de, como se dice habitualmente, quién ganó, creo que quedó evidenciado quién está preparado para conducir un país en un momento tan complejo como el que estamos viviendo y quién no. En este sentido, creo que Sergio Massa mostró, además de un programa de gobierno diferente, antagónico al de Milei, una templanza, un liderazgo, un conocimiento del Estado, sustentado más que nada en su experiencia. Massa se presentó en nueve de las últimas once elecciones como candidato, con lo cual conoce muy bien el funcionamiento del Estado y creo que en términos generales quedó evidenciado eso. Hay uno de los candidatos, Sergio Massa, que está preparado para poder conducir el país, a través de los consensos y un liderazgo claro, y hay otro que no».

César Longo: «Hay cosas que no tienen fundamento de parte de Javier Milei»

«Yo siempre puedo ver el tema industrial. Es imposible todo lo que Javier Milei puede aplicar para la industria, la verdad que es un miedo enorme. Y cuando se habla de libre mercado, que el mercado va entre privado y privado, la verdad que lo que dice Massa tiene razón. El Estado, hay un montón de normas internacionales, hay derechos de importación, derechos de exportación, que hay un nomenclador, que se llama el Sistema María, que te pone acá o en China, lo que es esa posición arancelaria. Está arancelado en todo el mundo, es una posición que está arancelada, no es tan simple que el privado puede negociar con el privado. Eso es una falacia, es una mentira. Todo el mundo quiere un libre mercado, pero la realidad es que Argentina, con la matriz que tuvo desde hace años y años y décadas, si abre todo, nos fundimos. Todas las empresas quedan fundidas porque no somos competitivos, porque estamos preparados para un mercado. Entonces es paulatino, tienen que tener plena producción, después tener créditos blandos para poder invertir en maquinaria para ser productivos, y así es un proceso, pero a largo plazo. Tienen que haber pilares, pilares de una matriz económica y productiva a largo plazo. Que venga el gobierno, que venga de derecha a izquierda, creo que eso es importante. Creo que hay cosas que no tienen fundamento de parte de Javier Milei, lo de Massa sabes como es la situación que estamos y vivimos, ojalá haya un plan como el que dijo, que es una política de Estado el tema de la producción. Estoy convencido que la Argentina, de la única forma que saca adelante es dándole herramientas a las PYMES para que puedan creer en el país, y así tomar puestos de trabajo: uno, dos, diez quince, cincuenta, cien o doscientos. Así se genera la economía virtuosa. Massa tiene mucho más claro las cosas a definir, con Milei hay un montón de situaciones que a mí no me dejan claro, que no es tomar gobierno, hay un montón de estamentos que hay que tenerlos bien claros, y sobre todo la economía. Hay una economía monetaria que puede ser fantástica, pero una economía real que creo que no tiene la empatía, esto va a ser un desastre. El debate lo ganó Massa, y estoy de acuerdo en las políticas que plantea Massa con respecto a Milei».

Ricardo Moreno: «Que venga un señor como Milei, candidato a presidente, a decir estas burradas nos duele»

«Lo que me causó mucho rechazo, más allá de las ideas en salud, educación, seguridad, es lo que ha dicho el candidato a presidente Javier Milei cuando se refirió a la causa Malvinas. Creo que no lo tendría que haber dicho, o si lo pensaba callárselo, porque nosotros, los que estuvimos en Malvinas, seguimos malvinizando en los relatos, en las escuelas, en nuestras bibliotecas, seguimos malvinizando desde la cultura. Que venga un señor como Milei, candidato a presidente, a decir estas burradas, nos duele, a mí me duele, yo hablo por mí, no hablo por la agrupación de veteranos de guerra, cada cual tendrá su opinión propia y todas son respetadas, yo hablo por mí, para mí me pareció una burrada lo que dijo sobre Malvinas. Cuando pasen estas cuestiones, venga de quien venga, seguramente voy a salir a cruce porque duele Malvinas, para los que no saben, nuestra última causa nacional. Expresarse de esta manera duele, a los que amamos nuestro país nos duele. Ojalá en un futuro lejano se ponga a estudiar Historia Argentina, y que sepa que en Malvinas quedaron 649 compañeros que son nuestros héroes, no míos, sino héroes nacionales, héroes reconocidos por la Cámara de Diputados, por Senadores, por los Presidentes que han pasado. Estas declaraciones nos entristecen y nos llevan para atrás, en vez de seguir revalorizando a nuestros héroes, estas cuestiones, estas declaraciones lamentables las repudio de este humilde lugar, para que no vuelvan a suceder. Cuando vuelvan a suceder saldré a la calle a manifestarme, a hablar con ustedes o con quien tenga que hablar, porque no nos tenemos que olvidar. Repito que hay 649 héroes en Malvinas que dejaron su vida por un país más grande, un país mejor. A seguir malvinizando».

Marcelo Spina: «Milei intentó parecerse más a Macri y perdió esencia disruptiva»

«La verdad que había depositado mayor expectativa de lo que resultó. Aún así, creo que Sergio Massa logró mostrar más astucia discursiva y posicional y correr el eje del fracaso de su gestión como Ministro y del gobierno al que pertenece. Milei intentó parecerse más a Macri y perdió perdió esencia disruptiva, anticasta y la expresión de cambio. No considero en definitiva que haya tenido un impacto en el votante que busca definirse y que está atravesado por el espanto a estas opciones».

Orfel Fariña: «Me parece una fuerte y gran contribución a la mejora de la calidad del voto»

«Vamos a partir de la base de que siempre observo los debates públicos con la expectativa de que vayan en la línea de lo que yo entiendo que es un debate público, que es una fuerte contribución en el contexto de la democracia para mejorar la calidad del voto. Después y particularmente pueden incluso ir más allá y llegar a cambiar o terminar de resolver opiniones de la persona y yo creo que el debate de este domingo cumplió con todas esas expectativas, es decir, puso en juego las posiciones, hubo mucho juego después de estrategias respecto a cómo se posicionaron, tuvo un desarrollo muy claro, muy ordenado, me parece una fuerte y gran contribución a la mejora de la calidad del voto y por lo tanto una buena construcción democrática. Me ha gustado mucho».

