Cargados de debates: vivienda, educación, electricidad y la «campaña limpia»

Los cruces de la semana con protagónicos de Maximiliano Wesner, Emilio Vitale, Ezequiel Galli y Celeste Arouxet. Las novedades de los principales sectores, los avances en el armado de Andrea Coronel y la advertencia de Evolución en la UCR. ¿Pasacalles o carteles?: algunas posturas tomadas en el Concejo.







Fortalezas y debilidades



La semana política empezó con uno de los temas estrella de la campaña: vivienda. El precandidato del Frente de Todos, Maximiliano Wesner, expuso su análisis de los datos que difundió el INDEC sobre ese eje del Censo 2022 a través de una gacetilla. “El 63,8% de las familias olavarrienses residen en viviendas propias, lo que implica un descenso importante con respecto al año 2015 donde el 70,40% eran dueños de sus hogares, llegando a un acumulado negativo de -6,60% en 7 años” concluyó.

Además, aseguró que ese índice está por debajo de la media provincial y también es bajo con respecto a otras ciudades de la zona. “Entre los 135 municipios bonaerenses, Olavarría ocupa el puesto 116° en materia de vivienda propia” dijo.

Ante ese panorama planteado, Wesner consideró que “hay posibilidades” de gestionar “herramientas y programas que garanticen un mayor acceso a la vivienda”. Luego acusó de “falta de inversión municipal” y contrapuso “con decisión política e inversión se pueden revertir estas cifras”. A modo de ejemplo citó las obras del proyecto del CECO y de las casas de AOMA. Justo en la semana que, además, lanzaron la inscripción para adquirir lotes con servicio en el barrio Pickelado bajo el programa Procrear.

Otro dato que se analizó fue la extensión de la red de cloacas. Wesner señaló que en la comparación con 2015 también hay una baja, en el orden de los 7 puntos. El Censo 2022 muestra que el 51,7% de los hogares de Olavarría cuenta con cloacas.

Unas horas después, hubo respuesta desde el oficialismo. El subsecretario de Gobierno, Emilio Vitale, se expresó en Twitter con una extensa exposición en la que inicialmente cuestionó los datos censales y las comparaciones con 2015, basadas en distintos sistemas de medición. Luego apuntó a las inversiones municipales en dos ámbitos: salud y seguridad. Interpretó que se requieren fondos municipales para servicios de ese tipo porque “el gobierno provincial es ineficiente” en esas materias.

Pero sólo esta última parte es la que llegó a los medios: la gacetilla emitida por Juntos buscó insistir en señalar a Wesner como miembro de La Cámpora, y en tratar de acercar su nombre al de Alberto Fernández y Cristina Fernández.

Hicieron particular énfasis en la seguridad, uno de los puntos que varios espacios políticos han señalado como el “más preocupante” entre las devoluciones de los vecinos en las recorridas. Todo, claro, de gestión provincial y con el aporte del Municipio en combustible, horas CORE, entre lo más destacado.

Acá hay que señalar que en el plano de lo mediático, la respuesta del oficialismo quedó en off side. Recordemos la sucesión: gacetilla de Wesner, Vitale por Twitter, gacetilla de Juntos. La respuesta de Emilio Vitale fue al planteo del referente del Frente de Todos y, como ya dijimos, incluyó doble argumento, por la negativa y por la positiva. Pero la pieza que se distribuyó a los medios -y salió de la órbita de la red social- al dejar afuera la primera parte de la argumentación perdió el hilo conductor. Ni una referencia a vivienda ni al censo 2022.

Por fuera de ello, la estrategia está a la vista: el principal sector opositor local insiste en ir contra la gestión municipal en un tema altamente sensible y la respuesta busca criticar a ese sector por su accionar en los planos nacional y provincial.



Batalla de mesas de educación



Misma hora, misma temática, mismo objetivo. Casualidad o una de espías, el Frente de Todos y el oficialismo mostraron debates educativos puertas para adentro, en la construcción de una plataforma de gobierno pero también con críticas para el sector que está enfrente. Todo muy polarizado, casi como un ping pong.

El Intendente Galli -y precandidato a reelegir en el cargo- reunió junto con legisladores y consejeros escolares más de 70 personas en La Casa del Deporte para la denominada “Mesa Educativa 2023”.

Esta es una iniciativa de Juntos a nivel provincial (está coordinado por el ex ministro de Educación de María Eugenia Vidal, Gabriel Sánchez Zinny) y está conformada por docentes, no docentes y padres de alumnos de los diferentes niveles de educación del Partido de Olavarría, a quienes “les preocupa el nivel actual de la educación”.

Con visibilidad de Diego Robbiani, la concejal Maite Salerno, el presidente del Consejo Escolar, Bruno Di Carlo, y la directora de Educación Municipal, Sofía Torres, encabezaron la propuesta. ¿El eje principal? Las obras realizadas por la gestión Galli en la materia (80 intervenciones y edificios de los Jardines 919 y 929 y el Instituto de Educación Física), y además, la preocupación del jefe comunal de “más de un año las escuelas cerradas” algo que “es un daño irreparable a largo plazo”.

Acá hacemos un alto: el punto es recurrente en la dirigencia del Pro que lo repiten casi como religiosamente. Pero que la verdad en el plano local no se dio tan taxativamente -como sí en otros sectores- y fue, justamente, gracias a gestiones de Galli ante la Provincia durante casi todo 2021 (Carli Bianco, fase 3 y sistema de burbujas, siempre los recordaremos), pero que el Intendente decide no capitalizar a su favor.

Al mismo tiempo, también se realizó una Mesa de Educación pero en este caso del Frente de Todos, encabezado por varias autoridades educativas pero, además, la presencia del precandidato Maximiliano Wesner.

¿El eje? “Repensar nuevas estrategias que nos permitan seguir fortaleciendo las escuelas y los centros de formación” con énfasis en la educación pública y de calidad. ”Hay gobiernos que invierten en educación y otros que ajustan, esa es una realidad que como ciudadanos debemos defender de cara a las próximas gestiones” dijo Wesner.

“Se habla de mucho de educación, para nosotros no hay una educación posible sin inversión en infraestructura, sin el acompañamiento de los estudiantes a partir de la implementación de diferentes políticas públicas como la entrega de computadoras que no son un regalo, son un derecho, y el reconocimiento a los docentes por medio de mejores salarios” agregó, defendiendo a la gestión provincial.

Lo concreto es que resultó muy llamativa la simultaneidad de convocatorias sobre la misma temática, más allá de la defensa de los gobiernos que representan cada uno de los precandidatos.



Una campaña limpia con cartelitos



¿Se acuerdan que hace unas semanas Juntos presentó un proyecto de “Campaña Limpia” para prohibir el uso de pasacalles en campaña? Bueno, hubo algunos movimientos, y la propuesta de un debate que tiene un buen fondo, pero no sin antes algunos desafíos e incluso ventajas en el camino.

El oficialismo busca llegar a la denominada “Campaña Limpia”: esto es, cuidar el medio ambiente impidiendo la colocación de pasacalles, cartelería plástica u otro tipo de colgantes de carácter político sobre calles, avenidas, pasajes, puentes, arbolado y demás espacios públicos.

Asimismo, impide la utilización de columnas de servicios públicos o privados, semáforos y carteles indicadores como soporte para la colocación de carteles de publicidad política.

Acá el debate se abre en dos ramas: lo estrictamente político por un lado y por las acciones por el otro. Arranquemos por esto último.

Es que el espacio de Maximiliano Wesner colgó cartelería plástica sobre columnas de alumbrado y servicio en bastantes barrios de la ciudad. “Primereó” como se dice en la jerga más común. Esto -vale la aclaración- es legal por ahora, y en este punto sí debemos ir a lo que sucede en el Concejo Deliberante.

¿Se acuerdan que hay un proyecto de similares características presentado por la UCR? Bueno, el fondo de los dos proyectos puede generar las complejidades del debate de aquí en más.

El proyecto del radicalismo, además de pregonar contra la contaminación visual, también lo hace por cuestiones de seguridad y tras varias quejas de frentistas que han tenido sus ventanas obstruidas en las legislativas 2021 por estos carteles que se suelen colocar en las esquinas. Sin embargo, sólo hace referencia a los pasacalles, no así otra cartelería o colgantes.

Según logró saber Volver a las Fuentes, este es el proyecto que acompañaría el Frente de Todos en caso de llegar al debate, no así el del oficialismo. ¿Y qué se pone en discusión? Que si bien la medida impulsada por la gestión es restricta al 100% con sus razones, ¿qué sucede con los espacios habilitados por la comuna para pegar carteles en la vía pública? No sólo con los públicos del Municipio, sino también con los privados.

La discusión escaló en comisión durante la semana justamente por esto. ¿Y si un espacio político reservó la totalidad de los espacios gráficos para la campaña? Palabras más, palabras menos, fue el planteo del radicalismo que adelantó que buscará llegar a un consenso pero tratando de evitar la potencial ventaja de algún espacio con una normativa aprobada por el Concejo.

Esto se suma a la discusión planteada por el espacio Unidad Popular Olavarría (dentro del Frente de Todos) que pidió sumar un perito desde el Concejo Deliberante para determinar si el último spot institucional – «Olavarría sigue»- no se trata de “campaña encubierta” a favor del Intendente. De esto hemos tomado postura: perito más, perito menos, no es la primera vez que se juega con un slogan institucional para avanzar en una campaña de un candidato.

De todos modos, el debate está abierto y más allá de la buena intención, es saludable que se analicen todas las variables para no “desequilibrar” el juego de campaña. Y que sea limpia.



Un(a) Coronel para la interna



Mientras siguen algunos reproches por la falta de definición y defensa de Horacio Rodríguez Larreta para con los intendentes que lo acompañan (y le pidieron que no haya internas en los distritos donde el Pro gobierna) todo parece ordenarse, al menos en espacios políticos, para unificar una precandidatura que enfrente al Intendente Galli dentro de Juntos.

Así como hace algunas semanas Dalton Jauregui se mostraba como el posible “candidato de la unidad” esta semana lo hizo Andrea Coronel (POT) autodenominada como “la candidata del bullrichismo en Olavarría” y con algunas novedades.

¿Cuáles son esas novedades? Se mostró con una veintena de integrantes de su espacio, sumado a que se tomó una foto con Juan Zyla, referente del monzoísmo en la ciudad. Pero eso no es todo: reconoció que se encuentra trabajando, también, con Dalton Jáuregui para crear la “Mesa Patricia 2023 Olavarría” y que además mantiene diálogo con Adelante Radicales para avanzar en una propuesta en conjunto.

Vale aclarar, este diálogo con este sector del radicalismo está amparado por la referencia provincial de Maximiliano Abad, quien se rumorea tuvo un acercamiento a este sector, incluso con una posible propuesta electoral.

Lo concreto es que a falta de definiciones concretas, Coronel se prueba el traje de precandidata con, se supone, varios espacios detrás. Todo para enfrentar al Intendente Galli, en una interna que podría sumar más contendientes…



Un plenario y mucha expectativa



En Junín, Evolución Radical -espacio oficialista de la UCR en Olavarría- realizó un importante plenario que tuvo a dos de sus principales referentes bonaerenses, Martín Tetaz y Danya Tavela, pero también a otros referentes provinciales y la presencia de Franco Cominotto como uno de ellos.

Se analizó el escenario electoral y Belén Vergel (una de las posibles postulantes de este espacio aquí en la ciudad) dejó una frase que bien podría resumir la situación de este sector del radicalismo: “con la fuerte convicción que queremos ser protagonistas, pero con los pies bien puestos en la tierra”.

Además de Cominotto y Vergel, participaron Francisco Gonzalez, Gabriela Díaz, y María José Laurenz, entre otros. Sebastián Matrella no pudo asistir por cuestiones laborales, pero desde el espacio dejaron en claro que “acompaña las ideas que impulsaron en el plenario y se muestra muy activo en cada una de las propuestas realizadas por el espacio”. ¿Traducido? También es el otro postulante como precandidato de este sector de la UCR.

Un punto a tener en cuenta es que mostraron parte del armado radical en la Sección “y que mejor posicionados están ante el escenario electoral que se aproxima”: el concejal Jorge Ferrarello de Azul, el funcionario municipal de Saladillo Vladimir Wuiovich, el dirigente bolivarense César Pacho, el concejal de 25 de Mayo Ramiro Eguen, y los ya mencionados representantes de Olavarría, “en un gran armado que viene construyendo Cominotto en tándem con el dirigente azuleño Pablo Yanibelli” señaló un comunicado emitido en la noche del sábado.



Sigue la recorrida de los libertarios



Junto con la precandidata Celeste Arouxet, un grupo de militantes y referentes de Ahora Olavarría estuvo de recorrida por el barrio Provincias Unidas ayer por la mañana. Luego contaron los reclamos y pedidos que recibieron, qué esperan los vecinos mejorar del sector y también el balance del contacto con los comerciantes: “están preocupados por el bajo nivel de actividad. Claramente, sienten los embates de la inflación y sufren las consecuencias del desgobierno Nacional y Provincial” dijeron.

La referente de Javier Milei en la ciudad comenzará en la semana próxima a mantener contactos con instituciones para presentar la plataforma del líder de La Libertad Avanza y los lineamientos a nivel local. A esto ya te lo habíamos contado en ediciones anteriores: la precandidata a intendenta tomará esta acción en primera instancia, y luego contará las propuestas al resto de la comunidad.

La primera reunión será con Sociedad Rural y ya tienen programados más encuentros con otras organizaciones olavarrienses.

Pero eso no fue todo esta semana para el sector libertario.

Hubo reunión de APEBA en Olavarría: las cooperativas prestatarias de electricidad de la provincia adheridas a esa federación mantuvieron un encuentro. Hicieron referencia al acuerdo firmado a fines de abril para que las cooperativas afronten la deuda con la proveedora de energía, CAMMESA. “Históricamente las cooperativas no hemos tenido nunca deuda con nuestro proveedor de energía, que es CAMMESA. Hoy lamentablemente tenemos problemas muy serios de pagos”, indicó el presidente de APEBA, Oreste Binetti. Explicaron que esa deuda se generó “por el atraso tarifario” y que pone en riesgo la continuidad de cada cooperativa.

Tras este encuentro, la concejal Celeste Arouxet habló en contra del “monopolio de Coopelectric” en la prestación de servicios de electricidad y alumbrado público, y más adelante buscó dejar cuestionada la gestión cooperativista y pegar a Ezequiel Galli -y a la gestión municipal- en todas las críticas.

La precandidata aseguró que si asume en el Palacio Municipal habilitará a que otras empresas brinden esos servicios: “Si los argentinos y los olavarrienses eligen a Javier Milei y me toca ser intendente de Olavarría, una de las primeras acciones que voy a llevar adelante será abrir el juego a otras empresas que presten el servicio de energía eléctrica y alumbrado público en el Partido”.

Abundó en críticas a la gestión de Coopelectric: “los únicos perjudicados somos los olavarrienses. Su ineficiencia las paga el consumidor. La inversión, los súper-sueldos de los directivos y las deudas que contraen todo lo trasladan al último eslabón de la cadena que, en silencio, se hace cargo de los platos rotos”.

Y ahí llegó el corazón del mensaje de La Libertad Avanza. “Somos rehenes del curismo, el gallismo y su estructura política” declaró.

El blanco de Arouxet es definitivamente Ezequiel Galli y hacia él busca llegar en todas sus intervenciones, de gestión y de campaña.



Siempre hay másRendición de Cuentas 2022. Se tratará el jueves próximo en una sesión especial del Concejo Deliberante. Es el día límite para el tratamiento. A priori, se prevé la aprobación ya que el oficialismo tiene los números para ello. Al cierre de esta primera parte se realizará la sesión ordinaria que no pudo hacerse el jueves.



Un informe para los concejales. Desde el INAES, con la referencia de la agente territorial Solange Rivarola Vales, se presentó información a la comisión de Hacienda en el marco del tratamiento de una propuesta para crear un registro local de cooperativas, proyectos productivos asociativos y unidades productivas individuales y/o colectivas. “Que se reconozca este nuevo escenario del trabajo y la producción” pidió la dirigente de Movimiento Evita.

Sierras Bayas, el medio ambiente, el turismo y la discusión de fondo. Este domingo se realizará en la localidad un nuevo abrazo, en este caso a la Fábrica de Cemento San Martín, que vecinos autoconvocados buscan declarar como patrimonio histórico y otro punto que podría explotarse al turismo, dado que se trata de la primera fábrica de cemento portland del país. Cerrada hace poco tiempo por Loma Negra, actual dueña de las tierras, los vecinos temen que haya una demolición o una reutilización de las instalaciones dilapidando un patrimonio histórico. Tal es así, que en 2019 se celebró el centenario del primer despacho de cemento portland, justamente en esa misma fábrica. Esta movida iría en sintonía con el reclamo por la no explotación del Cerro Largo, y un interesante debate sobre el horizonte de la localidad serrana. ¿Un límite para comenzar a explotar a fondo el turismo?

“PolíticA y PúblicA”. Es el título del libro que se presentará el jueves 1 de junio a las 18 en el Centro Cultural Universitario con investigaciones, experiencias y reflexiones sobre política y género realizadas y presentadas por científicas de universidades públicas de Argentina. Es una obra publicada por la Facultad de Ciencias Sociales (UNICEN) y editada por Constanza Cafarelli. Por acá podés acceder al libro.



Un extracto

Esta publicación es parte de la edición de este domingo del newsletter Volver a las Fuentes que escriben Alexis Grierson y Josefina Bargas. La edición completa está disponible aquí y tiene un sistema de suscripción económica y aportes únicos al que se puede acceder aquí.