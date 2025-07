Coopelectric hoy: Adaptarse a los nuevos tiempos o desaparecer

El DNU 450/2025.

Escribe: Luis Cavalli

1.-En estos últimos días el Presidente de Coopelectric ha dado a conocer públicamente en distintos medios, luego de años de secretismo y ocultamiento, que existe la posibilidad de que la cooperativa pueda sobrevivir y no quebrar y disolverse. Admitiendo que está quebrada y en un punto de inflexión (O sobrevive o muere), ha mostrado como un enorme triunfo haber pagado en fecha con recursos propios y cheques la actual factura de la electricidad que compran a CAMMESA. A quién le deben cerca de veinte mil millones de pesos a noviembre de 2024 y con la cual deben realizar un acuerdo de largo plazo, bastante difícil de cumplir si no hay quitas y condonaciones, prohibidas por el DNU 186/25 que da marco al acuerdo. Y que presentaron un plan trienal de inversiones. Todo ello para cumplir con los requisitos complementarios del acuerdo que están cerrando con CAMMESA, que deja hipotecada la cooperativa por diez años. A lo que deben sumarse los acuerdos de pago de largo plazo, que ya tiene, como el acuerdo con ENHOSA, que pagamos en la factura los usuarios de Obras Sanitarias, en dólares. Desde el punto de vista del ciudadano común, el acuerdo del DNU 186/25 es un plan de pago de largo plazo licúa bastante la deuda, con lo cual es una estafa a los ciudadanos que pagamos los impuestos con que el Estado subsidió todos estos años ese incumplimiento ilegal de Coopelectric.

2.-Supuestamente, el acuerdo con CAMMESA está cerrado. Y el Presidente de Coopelectric lo afirma aludiendo a un lenguaje propio de la vieja Argentina que ya debiera desaparecer: “Gracias a aquellos que tocaron timbres y abrieron puertas”, (SIC) lo que hace suponer que no todos somos iguales ante la ley, sino que, si sos amigo del funcionario habrá “favores”, que serán los que ha tenido la cooperativa para suponer que lo presentado por Coopelectric ya es aceptado por quienes deciden si acuerdan o no desde el Estado, a través de CAMMESA. Feo.

3.- Festeja haber pagado, por primera vez en muchos años, el total de una factura de electricidad que compra Coopelectric a CAMMESA. Festeja hacer lo correcto después de años de incumplimiento. Lo que debería ser la normalidad en cualquier actividad comercial en un Estado de Derecho. ¿Qué pasaría si todos dejamos de pagar la factura de luz como ellos no pagan la electricidad que nos venden?

4.- Festeja el Sr Presidente el haber hecho un plan trienal de Inversiones, después de años de decadencia, falta de mantenimiento, actualización y modernización de equipos y ampliación eficiente de la red eléctrica. Luego de multas reiteradas por el mal servicio por parte del OCEBA. ¿Qué festeja? ¿Punto de inflexión? ¿Van hacer las cosas correctamente desde ahora.? ¿Hasta ahora que era? La realidad vence cualquier relato u ocultamiento: En la última reunión con vecinos tuvieron que admitir que no hace años que no hay mantenimiento.

5.- El Acuerdo de Regularización de Deudas del Decreto 186/2025 y Disposición 1 de la Subsecretaría de Electricidad, se hace de manera tardía, habiéndose perdido la oportunidad hace ocho años. Tanto en el 2017 en el gobierno de Macri y en 2019 en el gobierno de Alberto Fernández. En ese entonces era más favorable porque existía la posibilidad de condonación del 66 % de la deuda, pero que no pudieron acceder por usar la cooperativa como partido político, con la mala suerte de estar del otro lado del partido gobernante. Malas decisiones, por mala gestión y uso indebido de la cooperativa de todos.

6.- También el Presidente de la cooperativa pone de manifiesto la necesidad de un aumento de tarifa de Obras Sanitarias. Cuya factura ya viene con un aporte de cuota capital que pagamos lo usuarios por su mala gestión. En la Audiencia Pública sobre la prórroga del servicio de agua y cloacas, postulé que no debía prorrogarse el servicio porque era deficitario y hundía más a la cooperativa y que terminaríamos pagando una extraordinaria cuota capital, como finalmente pasó. La falta de democracia interna agrava la reiteración de métodos de administración perimidos y que han llevado a la cooperativa a esta situación terminal. Que los que acompañan la gestión amarilla como delegados no parecen advertir y que están para sacar beneficios y no se ha visto que hayan realizado una propuesta para superar la grave situación en la que se encuentra.

5.- Tampoco parece advertirse que el DNU 450/2025 proyecta un escenario muy malo para Coopelectric que debe analizarse hoy para no tener malas sorpresas dentro de dos años, plazo en el cual ya debe estar en funcionamiento el nuevo régimen de la electricidad. Una de esas medidas es la libre elección para el usuario de qué empresa quiere tener de proveedor. Que podrá elegir entre varias empresas, constituidas en una figura nueva, que es la empresa comercializadora. Estas van a ofrecer tarifas mas bajas y otros servicios. Lo que implica que ya la cooperativa no podrá poner en la factura cuotas capital o tasas municipales como el alumbrado público. Comercializadoras que van a tener una capacidad de ofrecer tarifas y servicios que no puede ofrecer Coopelectric en este estado de situación.

6.- La realidad es dinámica, fluye, como decía Heráclito y hay que entenderla, adaptarse para sobrevivir y superarse. Que no se repita lo que pasó con la minería y la construcción, donde nadie advirtió las consecuencias que iba a tener para la ciudad la medida, anunciada hace ya año y medio, de no hacer más obra pública. Como no hubo previsión hoy solo hay lamentos por despidos, mengua de actividad y recaudación municipal, y pocas decisiones que generen una alternativa de política pública que fomente otras actividades que dinamicen la economía local y la generación de empleo y consumo.

7.- Coopelectric necesita un nuevo rumbo, un reemplazo de dirigentes, una transformación profunda de su metodología de administrar, propia de una Argentina que ya no existe y que, objetivamente ha llevado a la situación actual. Hoy la situación es terminal: el Estado, mediante la aceptación o no de una propuesta de acuerdo, decide su existencia o desaparición. Con la probabilidad de que siga existiendo, sí, pero con una hipoteca de pago de largo plazo. Una gran carga, con el agravante que dentro de unos meses habrá de competir con otras empresas de mayor envergadura. O se produce una transformación profunda de Coopelectric o seguirá una larga agonía en un contexto más difícil del que venía teniendo y que llegó para quedarse.