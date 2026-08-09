¿Buscás trabajo en Linkedin? Tené mucho cuidado porque las estafas laborales en la plataforma están más profesionales que nunca

Autor: Lucas Moyano. Especialista en Ciberdelitos y Evidencia Digital. Autor de Libros Especializados. Profesor y docente.

Teléfono inteligente con la página de Linkedin

El mercado laboral actual cambió drásticamente y la virtualidad se convirtió en el terreno principal para conseguir empleo. Hoy en día, más del 55% de los argentinos utiliza LinkedIn como su principal canal para buscar nuevas oportunidades profesionales.

Sin embargo, este crecimiento exponencial vino acompañado de un fenómeno alarmante: los ciberdelincuentes perfeccionaron sus métodos y están aprovechando la urgencia y la necesidad de la gente. Ya no buscan solamente robar dinero mediante falsas promesas, sino que van mucho más allá, utilizando técnicas sofisticadas para infectar computadoras con malware, robar credenciales bancarias y acceder a información confidencial de las empresas a través de los dispositivos de los propios postulantes.

Para que no te pase a vos y puedas navegar la plataforma con seguridad, es fundamental conocer cómo actúan los estafadores y estar atento. Existen cuatro señales de alerta claras que tenes que identificar rápido antes de dar un paso en falso:

Pimero: desconfiá categóricamente de los sueldos altísimos o propuestas económicas desproporcionadas a cambio de tareas sumamente simples, como dar likes, mirar videos, calificar productos o reenviar mensajes a grupos de WhatsApp. Ningún trabajo genuino paga sumas exorbitantes por un esfuerzo mínimo.

Segundo: Tené en cuenta que ninguna empresa real ni ningún departamento de Recursos Humanos legítimo te va a pedir dinero bajo ningún concepto para pagar capacitaciones obligatorias, exámenes preocupacionales, trámites administrativos o la compra de equipos de trabajo. Tampoco te van a exigir datos de tus tarjetas de crédito, débito o CBU en una primera etapa de contacto.

Tercero: dudá si el supuesto reclutador tiene un perfil sospechoso: cuentas sin publicaciones previas, redes de contactos vacías, fotos generadas por inteligencia artificial o si te exige llevar la conversación de inmediato a WhatsApp o Telegram con la excusa de agilizar el proceso, buscando en realidad esquivar los filtros de seguridad y los detectores de fraude integrados en LinkedIn.

Y cuarto: cuidado con los enlaces a formularios externos que te redirigen a sitios web de dudosa procedencia y te piden iniciar sesión con tu correo electrónico o credenciales corporativas. Estas páginas son réplicas exactas diseñadas como trampas exclusivas para robarte las contraseñas y tomar el control de tus cuentas.

¿Cómo protegerte?

Para protegerte de manera efectiva antes de postularte o enviar tus datos personales, realizá siempre una verificación previa: entrá al perfil oficial y verificado de la compañía dentro de LinkedIn para confirmar si la búsqueda laboral realmente existe en su portal de empleos. Si todavía te quedan dudas, no te quedes con la incertidumbre y mandale un mensaje directo a un empleado real de la empresa para consultar si la propuesta es fidedigna.

¿Caíste en la trampa? Actúa rápido

Si por desgracia ya caíste en la trampa, ingresaste a un link sospechoso o compartiste información confidencial, actuá con velocidad: cambiá todas tus contraseñas inmediatamente y activá la verificación en dos pasos en tus cuentas esenciales. No te olvides de reportar y denunciar la publicación fraudulenta utilizando las opciones disponibles en los tres puntos del menú de la plataforma, y realizá la denuncia legal correspondiente ante las unidades especializadas en ciberdelito para frenar este tipo de maniobras.