Acá estoy yo

El primer discurso de Maximiliano Wesner para la apertura de sesiones ordinarias del HCD estuvo plagado de cuestiones a destacar. Número 1: marca una diferencia clara con su antecesor Ezequiel Galli, es que la inauguración en el Centro de Convenciones fue mucho más larga que las realizadas por el ex intendente.

Fue una carta de presentación. No esquivó los primeros problemas de gestión, marcó su línea -con aspectos incluso contrarios a lo que cree la oposición- y mostró mesura en algunos temas y contundencia en otros.

Lo extenso del discurso justamente genera sus vaivenes. Si uno analiza el texto general, la crítica a la gestión Milei es contundente, pero moderada si se compara con la distancia en la postura ideológica. Todo lo contrario para el apoyo a Kicillof, que fue de lo más explícito. Plagado de halagos, Wesner recogió el anticipo en el discurso del gobernador y confirmó que la Provincia se hará cargo de la construcción del Colector Cloacal Norte.

Es que a su manera, la Provincia comenzó a hacerse cargo de varias obras paradas por la Nación en todo el territorio bonaerense -son cerca de mil- con prioridad en Salud y Sanidad. Ese fue el criterio para invertir probablemente mil millones de pesos (se licitó en un poco más de 500 pero entre readecuaciones e inflación ya debemos estar en el doble) en una obra fundamental para el crecimiento de la ciudad.

Criticó a la gestión Galli -con mucha dureza por momentos- pero les pidió “gestos” a la hora de acompañarlo en la gestión. De acompañarlo con propuestas. Ya hubo algún guiño con la Emergencia en Transporte, pero la comuna tiene varios proyectos que necesitarán el acompañamiento opositor.

Pero vayamos por partes. En el Centro de Convenciones -un lugar más alejado de la ciudad pero mucho más cómodo- hubo una importante presencia política y también de referentes de las instituciones. El que se llevó varias miradas, quizás, fue Hugo Fayanás, titular de la Asociación de Bomberos, que se había convertido horas antes en flamante presidente de Racing. Sus movimientos en el ámbito social generaron una receptividad inusitada en los presentes. ¿Es un puntapié para hacer pie en la política?

En la disposición de los asistentes, hubo una clara distinción de la organización del Gobierno Municipal. Los secretarios delante, los subsecretarios y funcionarios de referencia a un costado en un sitio especial, y otros dirigentes en el sector de la barra. Con dos ausentes con aviso (Liliana Schiwndt y Eduardo Rodríguez) nuevamente se mostró “unidad” dentro de Unión por la Patria, algo de lo que le estuvimos contando en ediciones anteriores.

También hubo participación de la Unión Industrial, la Unión de Clubes, las “fuerzas vivas” de la ciudad, y referentes de varias instituciones: Federación de Sociedades de Fomento, fomentistas, sindicalistas, entre los más destacados.

¿Por qué por momentos tuvo pasajes interesantes el discurso? Marcó cómo será la impronta que plasmará en el distrito, señaló su honda preocupación por la situación nacional y cómo todo eso impacta en el sector público, como la atención en el Hospital.

Pero vayamos por partes. Wesner acusó al gobierno nacional de “dejar al libre albedrío” las responsabilidades regulatorias, y puso como ejemplo las prepagas y la creciente demanda de atención en el Hospital. También la eliminación del Fondo Compensador al Transporte y lo que eso conlleva. Insistió en el déficit local de 4 mil millones de pesos y el “déficit oculto” que quedó con la infraestructura de edificios dañada, aparatología sin mantención, entre otras cuestiones. Pero esta vez dio un paso más.

Dijo que Galli “sabía que no podía realizar obra pública y la realizó igual” y advirtió “vaya casualidad el año 2023 fue un año electoral”. Cargó contra el contrato de Transporte Malvinas y afirmó que encontraron “un selecto grupo de empresas que tenían prioridades en las licitaciones”.

También dijo que durante 2023 los trabajadores municipales “tuvieron aumentos salariales muy por debajo de la inflación”. Aquí hizo énfasis en el Programa de Reparación para los empleados municipales, que prevé recategorizaciones, bonificaciones y reconocimientos con criterios unificados e equitativos de acuerdo a cada situación.

Allí mismo incluso respondió a las críticas de Juntos de posibles renuncias en el Hospital al señalar que no hubo renuncias y que el doctor Rago, uno de los que mencionaba la versión, había hablado con él horas antes sobre diversos temas. (Incluso, días después respondió sobre el tema en una entrevista con Claudia Bilbao)

“No es mi estilo personalizar esta crítica, pero sí les pido a aquellos que tuvieron que ver con esta situación, la humildad y responsabilidad de cumplir un rol más colaborativo en esta etapa” señaló, con objetivos muy claros y en una línea que como decíamos, era más dura en lo local que en lo nacional.

Tiene sentido claro: Javier Milei no ganó en octubre pero sí lo hizo -y con total claridad- en el balotaje de noviembre. El dato más fuerte -que se resaltó muchísimo por esos días- era que la combinación “Milei-Wesner” se repitió en muchísimas mesas del distrito. Si la crítica hacia el libertario se agudiza, quizás el ahora intendente termine criticando a su propio votante. Caso distinto es el de Galli. No sólo gobernó los últimos cuatro años sino que fue el rival directo de UxP en la contienda de octubre, más allá del rol de Celeste Arouxet.

Decíamos que Wesner tuvo mensajes claros, anuncios fuertes y contundentes y quizás el más fuerte de su oratoria estuvo en el incremento del 80% al personal de guardia del Hospital, una demanda que ganaba en tenor con el correr de las horas y que llegó justo antes de una medida de los profesionales de la salud.

También hubo respuesta rápida al tema infraestructura hospitalaria: dijo que ya había firmado un decreto para reacondicionar los quirófanos, con una obra que comenzó horas después del discurso. Además, anunció la incorporación de tecnología en el lugar, el reacondicionamiento del servicio de maternidad, reacondicionamiento de los servicios de unidad de cuidados críticos y unidad de cuidados coronarios.

Otra respuesta a la gestión Galli, es que finalizarán las obras “iniciadas por la gestión anterior” como la nueva sala de internación, también el reasfaltado de avenida Eva Perón y los 800 metros de la extensión de avenida Avellaneda que conecta con ruta 51. Son obras contempladas en el Presupuesto 2024.

Confirmó que continuará la obra del Polo Judicial, también de la Casa de la Provincia (¿finalizará este año? Katopodis había dicho que su próxima visita será para la inauguración) y en esta serie de puntos fue más que concreto: “dijimos que vamos a entregar 100 casas por año y lo haremos” al señalar que está prevista la finalización de las 100 viviendas del barrio CECO III, financiadas por la Provincia. También mencionó la inversión de la Gobernación en obras en escuelas.

Acá vale otro análisis: una de las “líneas discursivas” más desafiantes para la gestión Wesner era cómo sostener que el dirigente gestiona. Él se mostraba como gestor en la campaña sin ser intendente -ante la Provincia y la Nación- y al asumir la intendencia esa línea discursiva -y de acción, porque decir no es lo mismo que hacer, dijo un general conocido- debía sostenerse. En el discurso se notó esa intención (“lo prometimos y lo cumplimos”) y en el tándem Wesner-Kicillof eso se potenció.

Justamente, recordó y resaltó la firma del convenio con el Ministerio de Infraestructura Provincial que posibilita al Municipio proyectar un esquema de obras por 1.500 millones de pesos. Plan de reconversión lumínica con la instalación de luminarias en diferentes barrios y localidades, cloacas y la pavimentación de la avenida La Rioja desde el Campus Universitario hasta la Ruta 226.

Dos puntos más y, obviamente, hay mucho más pero para nuestra idea está más que explicitado: en Seguridad reconoció gestiones en un contexto bastante complejo por temas que la semana pasada les contamos. Por un lado, el Grupo GAD funcionará en una sede en el Barrio AOMA y que colaborará con la seguridad en el sector de Los Sauces, Autopista Fortabat, Villa Aurora y el barrio donde estará emplazado, y a eso se le suma el aumento en un 30% de litros diarios de combustible para reforzar y ampliar la cobertura de patrullaje policial en distintas zonas del Partido de Olavarría. Una suba que se suma al incremento del precio del combustible desde … hace tiempo ya.

Finalmente, no le quitó la cara a uno de los grandes temas de lo que va de su gestión: la situación del Estacionamiento Medido, la ida de Soluparking y la municipalización del servicio. De hecho, Wesner blanqueó las razones del rompimiento con la empresa rosarina: “no vamos a soltarle la mano a los trabajadores del sistema de estacionamiento medido despedidos intempestivamente por una empresa foránea por negarnos a otorgar un aumento del 250% que iban a tener que afrontar nuestros vecinos y vecinas, dinero que se llevaría a otra ciudad y que no tenían cómo justificar semejante aumento. No supimos nunca quién era el dueño y donde se llevaban esos fondos”. Boom.

El intendente agradeció a los concejales que votaron de forma unánime por la emergencia en el transporte público. Pero, llamativamente nos parece, no les pidió el voto en ese momento para los otros dos proyectos que envió al HCD: la creación de la tasa para destinar fondos a Bomberos y la municipalización del servicio de estacionamiento.

Las repercusiones

Entre tanto conflicto, sorprendió la postura del Sindicato de Trabajadores Municipales, que en un escueto comunicado dejaron en claro que “adherimos en todos sus términos a las palabras del Sr. Intendente Municipal Maximiliano Wesner durante su discurso inaugural del período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante sobre los salarios de las y los trabajadores municipales de Olavarría”.

A todo esto, en pocos días vence el plazo de la conciliación obligatoria que dispuso el Ministerio de Trabajo: dicen que hasta ahora no hubo segunda reunión entre el STMO y el Ejecutivo después de lo sucedido en La Plata. ¿Habrá reunión en estos días? ¿Este lunes, por ejemplo?( Sin adelantar nada, del tema habló Wesner con Martín Rodríguez)

Volvamos a la apertura de sesiones. Federico Aguilera tenía mensajes para todos. El jefe de bloque del oficialismo, tomó el llamado a la oposición de colaborar en el difícil momento económico de la comuna y dijo que “apelamos a que aquellos que gobernaron hace poco tiempo y que también son parte de muchos de los problemas que hoy atraviesa el municipio de Olavarría colaboren y aquellos que no fueron gobierno nunca pero que también son parte de un gobierno nacional que genera muchos problemas para Olavarría estén a la altura de las circunstancias y colaboren y trabajen en conjunto con nosotros”.

Después las críticas fueron dispares. La diversidad de temas, los cuestionamientos y las variables líneas de acción del jefe comunal generaron que existan rechazos opositores, pero no tan coincidentes como en otras oportunidades.

Hilario Galli habló de un discurso “previsible” porque “ya hace varias semanas que viene manejando una misma línea, una línea de siempre echarle la culpa a otro. En su caso, al déficit que dejamos nosotros como gobierno sin entender el por qué del déficit, sin entender que hace 4 años que vivimos en una inflación constante y cada vez más alta”. Reiteró lo que el ex intendente expresó muchas veces: el déficit se originó en la caída de ingresos y no en el aumento de gastos. Lo del concejal pareció no sólo una defensa propia, sino una advertencia del futuro financiero municipal.

“El conflicto con el estacionamiento medido lo generaron ellos, el conflicto con el financiamiento de bomberos lo generaron ellos” dijo, y sí criticó al gobierno nacional la quita del Fondo Compensador al Transporte Público. De hecho, el bloque acompañó la emergencia en el área y participó de la primera reunión de la mesa. También dejó en claro que todas las Rendiciones de Cuentas de la gestión de Ezequiel Galli fueron aprobadas por el Tribunal de Cuentas y que el mismo organismo tuvo el contrato de Transporte Malvinas durante tres meses y “solo hubo tres objeciones en cuestiones mínimas”.

El libertario Guillermo Lascano (del cual hablaremos en un rato) dijo tener “sensaciones encontradas” porque se encontró en coincidencia con el diagnóstico pero caracterizó a esta gestión de “lenta” para solucionar conflictos. “El peso específico que tiene la recolección de residuos dentro del presupuesto, la planta política, la cantidad de empleados, la revalorización del trabajo municipal … son diagnósticos acertados, pero en realidad no contó si va a revisar el contrato de Malvinas, cosas que quedaron en el tintero” dijo.

Finalmente, su crítica más dura estuvo en señalar que Wesner tiene un “cogobierno” con los sindicatos: “un co-gobierno con los sindicatos, digamos, en el sentido de que, si toma obra que hace el sindicato financiada con Provincia, la toma como propia, creo que obviamente va a ser un gobierno que se va a surtir de todos esos acuerdos que haga con la parte sindical Olavarría”.

El radicalismo, por su parte, expresó que fue un discurso donde muchas cuestiones fueron confusas. Tanto, que no identificaron el rumbo que quiere llevar la gestión: criticaron el exceso de mención de la herencia recibida, del apoyo de la Provincia y de la “compra de problemas” como el Estacionamiento Medido. En frases, Matrella dijo que Wesner “dejó en evidencia que muchas de las obras que se proyectan en Olavarría se harán con recursos de la Provincia y no con los propios”.

A su vez, manifestó que “con respecto al Estacionamiento Medido, no estoy de acuerdo en cómo se manejó ni tampoco con la idea de municipalizarlo”. De todas maneras, señaló que el Ejecutivo aún se encuentra en etapa de aprendizaje como para criticar.

Hasta que apareció una designación

Tras la polémica de Adriana Capuano si, no, ni, finalmente las reuniones con el referente provincial Sebastián Pareja y las consecuentes designaciones en la región hacían presagiar novedades en Olavarría. Y así fue: Guillermo Lascano fue el elegido para dirigir PAMI Olavarría.

Lo confirmó él mismo luego de que llegara la resolución que lo designaba y se mostró feliz por el importante desafío para su carrera política.

Justamente, dio una serie de agradecimientos que mostraron la línea política por la que llega finalmente al cargo: el Presidente Javier Milei, “al Director Ejecutivo del PAMI Esteban Leguizamo, al jefe Regional del PAMI de la UGL XXX Pablo Disalvo, a Sebastián Pareja y a toda la familia de Ahora Olavarría” cerró.

De esta forma, es el primer dirigente libertario de Olavarría que llega a un cargo nacional. Solo resta saber quién será el titular de la UDAI Anses, que ya tuvo un cambio de titular a nivel nacional (en tiempos, algo idéntico a lo que le pasó a Alberto Fernández) y que no debería demorar su designación.

Un dato a tener en cuenta es que Lascano se licenciará de su banca, por lo que no estará en el Concejo Deliberante. Teniendo en cuenta la particularidad de la Ley de Género dentro del HCD, el reemplazo de Lascano debe ser un hombre: quien sigue en la lista que encabezó el año pasado Celeste Arouxet es Oliver Gamondi. Y su nombre apareció etiquetado en la publicación en redes de Ahora Olavarría sobre la reunión de la Mesa de Transporte.

Olavarriense = Minería

También hubo confirmaciones en la Cámara de Diputados de la Provincia: el legislador olavarriense Martín Endere será el presidente de la Comisión permanente de Industria y Minería.

Dijo que se trata de “una enorme responsabilidad para mí estar al frente de la Comisión de Industria y Minería porque es trascendente la actividad en nuestra región. Olavarría es el mayor productor de cemento a nivel nacional”.

Además, Endere integrará las comisiones de Legislación General, Trabajo, Asuntos Agrarios y Federaciones y Colegios Profesionales.

¿La particularidad? Quien fue titular de la misma comisión en 2020 fue otro olavarriense, César Valicenti (por ese entonces Frente de Todos). En plena pandemia fue cuando la reunión constitutiva lo consagró como Presidente de la cartera interna dentro de Diputados. En 2021, tras las elecciones legislativas, fue designado como Presidente del bloque del Frente de Todos.

Emergencia en acción

La Mesa de Emergencia del Transporte Público tuvo su primera reunión y con ella, hubo decisiones importantes mientras la semana estuvo signada por las complicaciones de los usuarios que intentan viajar por los colectivos urbanos e interurbanos.

Es que como se había adelantado, la mera sanción de la Emergencia no representaba una mejora efectiva. Sin ir más lejos, el delegado de la UTA de Tu Bus, Marcelo Sequeira, dijo que una gran parte de los colectivos de la empresa estaban siendo desguazados y sus partes eran repuestos de los vehículos que sí estaban en la calle.

La reunión, encabezada por Guillermo Santellán y sin el intendente Wesner (algo que reprochó La Libertad Avanza más allá de la representación de la Jefa de Gabinete Mercedes Landívar y varios secretarios de la gestión) tuvo como objetivo justamente tomar las primeras medidas y dar a conocer los lineamientos para encarar esta emergencia.

Tarifas, recorridos, frecuencias. Esos son los tres puntos claves que coincidieron todas las partes -empresarios, choferes, bloques políticos del HCD, Ejecutivo- en que debe haber modificaciones para tratar de mejorar el servicio con las limitaciones económicas de la coyuntura.

Con respecto a los recorridos, se evaluó realizar una modificación de los recorridos en lo que será un “esquema de emergencia” con énfasis en los establecimientos educativos y los trabajadores que todos los días se toman el colectivo para llegar a sus lugares de trabajo.

Misma situación de las frecuencias: si se hace un análisis de recorridos y se decide modificarlos para hacer más eficiente el sistema en este contexto, se podrían recuperar horarios clave que, por el momento, fueron recortados por la situación económica. Este punto fue denominado como “frecuencias esenciales”. En donde más se siente es en el transporte interurbano, teniendo en cuenta el traslado de estudiantes a primera hora de la mañana y el regreso a última hora de la jornada.

¿Qué pasa con la tarifa? No, Olavarría no es la ciudad con el boleto más caro de todo el país como se afirmó erróneamente en este tuit. Todavía es un punto de análisis. De hecho, el propio presidente del HCD, Guillermo Santellán, confirmó que la empresa deberá presentar una estructura de costos y “en base a la estructura de costos y a un plan de mejoras para el cumplimiento del contrato se definirá una actualización tarifaria” que será por decreto, potestad que tiene el Intendente Wesner tras la declaración de Emergencia en el HCD. Estos puntos fueron parte de un pedido expresado por nota por la bancada de Ahora Olavarría.

Hay más

Dos columnas, una marcha por el 8M. El viernes Olavarría fue uno de los puntos de movilización con reclamos por la igualdad de género. “Saquen la motosierra de nuestros derechos” fue el lema de la Asamblea Feminista y Disidente que convocó a concentrar en Brown y Belgrano desde donde partió la marcha. Al cierre quemaron motosierras. El Frente de Mujeres y Disidencias convocó en Necochea y Brown y desde allí se sumaron a la marcha: se mantuvieron atrás de la Asamblea en todo el recorrido.

Dame luz. Axel Kicillof convocó a las agrupaciones representantes de cooperativas eléctricas en la Provincia. “Asumimos la responsabilidad de defenderlas porque son un actor central para la producción, el bienestar y la calidad de vida en buena parte del territorio provincial” expresó. La Gobernación reconoció que las distribuidoras afrontan “una situación de emergencia a partir de las políticas del Gobierno nacional y los embargos judiciales impulsados por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA)”. Se comprometió a interceder ante la Secretaría de Energía de la Nación para evitar que se ponga en riesgo la provisión del servicio.

Agua, como te deseo. En ediciones anteriores dijimos que Coopelectric pidió suba de la tarifa de obras sanitarias y el 25 de marzo habrá audiencia pública para tratarlo. El gerente de Coopelectric, Oscar López, indicó que el aumento “debería ser de 230%”.

Cerró el CDR de Olavarría y hay incertidumbre. Por la red social POR, la ministra de Capital Humano de la Nación informó el cierre de 59 CDR en el país, entre ellos el de Olavarría. En total son 600 trabajadores afectados por la medida, y en nuestra ciudad son 4: dos en Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y uno en Economía Social.

Despidos en una contratista de Cementos Avellaneda. 40 trabajadores fueron despedidos por la empresa Milicic, que realiza tareas de destape y acarreo de material, y ya hay intervención del Ministerio de Trabajo provincial.

Un extracto

