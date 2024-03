El intendente municipal, Maximiliano Wesner salió este miércoles a desmentir que se hayan producido renuncias en la conducción médica del Consejo de Administración de Salud.

Wesner habló con la periodista Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias» e hizo mención acerca de las renuncias del doctor Gustavo Rago a la Subsecretaría de Dirección Médica del Consejo de Administración de Salud.

La renuncia tanto de Rago como la de los dos médicos que lo secundan fue difundida el lunes por integrantes del bloque de concejales de Juntos e incluso el mismo martes tras la sesión del HCD el concejal Hilario Galli había dicho con certeza que las renuncias estaban presentadas.

En la mañana este miércoles, Maximiliano Wesner expresó: «No ha renunciado el doctor Rago, está en funciones, me reuní con él ayer a la tardecita y ahora tengo una charla operativa por uno de los servicios. No sé a que se refirió Hilario Galli, pero el doctor Gustavo Rago no me ha presentado la renuncia, estamos trabajando fuertemente en el sistema de salud.»

El intendente mencionó distintas acciones que está llevando adelante en materia de salud y en conjunto con quien cumple la función de llevar adelante la dirección médica del Hospital Municipal.