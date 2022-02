Censo 2022: presencial, digital y con preguntas sobre identidad de género

Mariano Poledo es el Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del INDEC y Coordinador del Censo 2022. Habló con Claudia Bilbao en el programa «Desayuno con Noticias».

Postergado por la pandemia de Covid, el 18 de mayo se realizará el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en Argentina, con algunos cambios y novedades, podrá responderse en forma digital o presencial.

El cuestionario incluirá preguntas sobre Identidad de género y auto reconocimiento de pueblos originarios. También se abordarán temas relacionados con la discapacidad.

Una de las preocupaciones es el uso de los datos a partir del documento Nacional de Identidad que se solicita en el formato digital, el Director Nacional de Planificación, Relaciones Institucionales e Internacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y Coordinador del Censo 2022, Mariano Poleo dialogó en “Desayuno con Noticias” programa que conduce Claudia Bilbao en RADIOM

¿De qué manera se va a realizar el Censo este año?

Lo más importante para la población es que se va a poder completar de forma digital, es por eso que lo llamamos bimodal, al que se ingresa por una página web y va a estar disponible a partir del 16 de marzo. La población podrá censarse hasta el 18 de mayo que es el día del Censo presencial a las 8 de la mañana, ese día es el barrido territorial clásico como se ha hecho en otros censos anteriores donde se recorre todo el territorio y a golpear puerta por puerta.

Si realizo el Censo Digital, ¿Cómo demuestro al censista que elegí esa opción?

El Censo digital cuenta con un código único de vivienda, ese código se genera cuando usted entra a la página del Censo digital tiene que ubicar su vivienda. Ahí va a poner los datos que están en las opciones desplegables de: Provincia, Departamento, Partido, Localidad, nombre de la calle. Una vez que ubica su vivienda y la confirma en el mapa, ahí genera un código y empieza a hacer el cuestionario censal. La persona referente del hogar responde por sí misma y también por los demás miembros. .

Cuando termina el cuestionario va a recibir en su correo electrónico un código alfanumérico de finalización del censo digital, ese es el código que usted le va a proporcionar al censista cuando le toque la puerta. El día del Censo, el 18 de mayo, va a ser feriado nacional para evitar que la población se movilice, pues estarán en sus hogares esperando al censista. Una vez que el censista le toca la puerta, si usted hizo el Censo digital le muestra al censista el código de seis dígitos, ese será un encuentro de no más de 5’. El Censo presencial para una familia tipo de cuatro personas con dos con hijos en edad escolar llevará aproximadamente entre 15 y 20 minutos de entrevista censal.

¿Qué sucede si una persona no maneja la tecnología?

Tiene que quedar claro que el Censo es digital pero también presencial como en años anteriores. En el Censo se buscará medir o tener información puntual de la estructura poblacional, es decir, saber cuántos somos, cómo vivimos, de qué manera y en qué contexto.

¿Qué datos va a aportar el Censo?

Brinda muchos beneficios sobre todo en cuestiones de planeamiento para los próximos años y también sobre la posibilidad de hacer encuestas específicas sobre fenómenos puntuales que se quieran estudiar. Un censo es la columna y las vigas, la estructura principal de un edificio. En el caso de las de las estadísticas oficiales, nos va a decir cuántos, quiénes y cómo somos. Uno va a poder entender así cuán diversos somos. En función de eso, el Estado Nacional, Provincial y Municipal podrán tomar determinaciones de política públicas y también las empresas del sector privado que podrán realizar estimaciones de demanda de acuerdo a las características sociodemográficas de un lugar. Un censo brinda las características demográficas y socioeconómicas de la población, permite calcular la densidad demográfica. Eso podría ser muy útil, porque son datos que no se actualizan desde hace 12 años – último Censo- son datos para calcular, por ejemplo, necesidades de infraestructura, educación y salud, entre otras. Además, también proporcionan información básica sobre la composición, distribución y crecimiento de la población que podrán ser muy útiles para investigaciones académicas.

¿Cuántas preguntas tendrá el cuestionario central?

Estamos hablando de un total de 61 preguntas que no se deberán contestar todas porque hay filtros y opciones. Hay preguntas referidas a las características de la Vivienda y al Hogar, que es el conjunto de personas que están en la vivienda.

Se pregunta sobre Vivienda, Hogares y Población, 37 de las 61 preguntas están dirigidas a la población, es decir a todas las personas, es por eso que la persona de referencia o el jefe o jefa de hogar que responde el cuestionario, lo hace por sí mismo y en representación de los demás miembros del hogar.

Dentro de las novedades, ¿Habrá preguntas sobre el autorreconocimiento étnico y sobre identidad de género?

Sí, sobre si se reconoce descendiente de pueblos originarios o afrodescendientes. Y también algo nuevo que se está preguntando en este censo es la autopercepción de la identidades de género, en este sentido, cabe aclarar que es subjetiva, se le pregunta al censado cómo se autopercibe en términos de identidad de género, varón, mujer, trans u otro, es subjetiva, la persona debe responder, desde la subjetividad, desde cómo se autopercibe. El resto de las preguntas del cuestionario son preguntas objetivas.

Medir la economía no registrada

El censo de población nos da elementos para estimar la economía no observada. La economía informal en los países como Argentina rondan aproximadamente el 40% del Producto Bruto Interno (PBI). Como no se puede medir porque justamente es una actividad informal, es decir no está registrada, entonces el Censo nos da elementos para hacer estimaciones y poder tener una mejor medición de la economía no registrada. Son preguntas que hemos probado en el último censo experimental y en las pruebas piloto, y han funcionado, también son preguntas que se están haciendo en otros países y que tienen que ver con nuevos fenómenos demográficos que son de interés para el estudio de políticas públicas.

¿Otra de las preguntas del cuestionario será sobre “limitaciones” y “dificultades”?

Sí, esa pregunta está en el módulo del Hogar y se pregunta si hay alguna persona que tenga dificultad o limitación para: caminar, subir escaleras, recordar, comunicarse, concentrarse, oír, ver, comer, bañarse y vestirse. Las opciones de respuesta para cada una de estas preguntas es: SÍ o NO.

¿Qué datos se buscan obtener en esta pregunta?

Esta pregunta se hace al Hogar, es decir, al conjunto de personas y lo que nos va a dar es un marco muestral para hacer una encuesta de discapacidad, porque la discapacidad no puede autopercibirse surge de una evaluación objetiva, o sea, requiere de estudios o de una evaluación por parte de un profesional que termine que una persona tiene alguna discapacidad, por eso se pregunta acerca de dificultad o limitación y no se usa la palabra discapacidad.

¿Cuál es el tiempo estimado para el procesamiento de los datos?

El día del Censo se va a dar un porcentaje de cobertura sobre cómo fue el operativo, estamos previendo publicar resultados básicos preliminares a los 30 días del día del Censo, como cantidad de personas, distribución por sexo al nacer y distribución geográfica.

A los 8 meses se publicarán los resultados básicos definitivos y a los 13 meses son los resultados ampliados definitivos donde ahí se busca mostrar al público, los cuadros estadísticos que tienen que ver con las nuevas preguntas que se han incorporado y otros cruces de variables que hemos detectado como importantes.

¿En el Censo digital como en el presencial la persona tendrá que registrar su número de documento?

Sí, el DNI se usa en el Censo digital, a los efectos de validar que la persona no sea un robot, lo pedimos al inicio para asegurarnos que es una persona. Tiene que ser mayor de 14 años ya que esto es una convención metodológica de Naciones Unidas, también se va a solicitar el día y mes de nacimiento. Entonces, esos tres datos se validan con otra base de datos y si son correctos continúa la aplicación mediante la ubicación de la vivienda, a partir de ese momento, el DNI, día y mes de nacimiento ya no serán parte del Censo digital y no quedan guardados en la base de datos.

¿Cómo se va a asegurar la veracidad de los datos?

Primero con una campaña de comunicación muy intensa y explicativa de los beneficios del Censo, apelaremos a la conciencia ciudadana. En términos metodológicos o técnicos tenemos un sistema de validaciones donde uno puede detectar errores o inconsistencias, que puedan existir en alguna respuesta.

¿Cómo estarán identificados los censistas que van a tocar el timbre en cada casa?

Esa persona va a estar debidamente identificada, va a tener una pechera de INDEC con

un 0800 donde se puede consultar si el censista está o no está registrado. Otra forma de identificación será el tarjetón que llevará colgado con un código QR con el nombre y apellido de la persona, también va a tener los cuestionarios y un celular, porque va a informar sus tareas durante el día.

¿Cuántas personas van a estar abocadas al Censo 2022? ¿Y cuánto van a cobrar?

Son 600.000 personas para todo el país, generalmente se basa en una estructura docente de cada una de las jurisdicciones y el estipendio será de $6000 pesos.

El último censo en Argentina se realizó el 27 de Octubre de 2010, el dato sobre población era de 40.117.096 habitantes. Han pasado 12 años y los resultados del Censo 2022 permitirán obtener datos actualizados sobre, no sólo cuántos somos, sino quiénes y cómo vivimos. El Censo es una herramienta que aporta datos para generar políticas públicas en cada gestión de gobierno.

