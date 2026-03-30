Estreno ahora / A 30 años del motín de Sierra Chica: el testimonio de un exrehén en una edición especial de CoNverSo

Este lunes 30 de marzo a las 20 horas se emitirá un episodio especial de CoNverSo, con motivo de los 30 años del motín de la Unidad Penal N° 2 de Sierra Chica, uno de los hechos más violentos en la historia del sistema penitenciario argentino.

La propuesta tendrá como eje el testimonio de Marcelo Cortés, quien al momento del hecho tenía 27 años y se desempeñaba como jefe de Registro de Internos. Su función lo ubicaba como nexo entre los detenidos y los juzgados, en un contexto atravesado por la superpoblación carcelaria y cambios normativos como la ley del “dos por uno”.

“Entramos solos a este infierno”

Cortés relató que, en medio del conflicto desatado durante Semana Santa de 1996, tomó la decisión de ingresar voluntariamente a la unidad tomada como parte de un cambio de rehén para permitir la salida de un compañero herido.

“Yo entré por cambio de rehén el día lunes… fue una decisión mía. Me la jugué por un compañero”, recordó.

Al ingresar, incluso los propios internos reconocieron el riesgo asumido: “Ustedes tienen las bolas más grandes porque entraron solos a este infierno”, le dijeron.

Ocho días de cautiverio

Durante los ocho días que permaneció como rehén, Cortés fue testigo de escenas de extrema violencia y del quiebre de los códigos internos del penal.

En su testimonio, desmintió uno de los relatos más difundidos sobre el motín, aunque confirmó la brutalidad de lo ocurrido: “No fue un partido de fútbol, pero sí estaban pateando las cabezas en el piso. Eso lo declaré yo en la causa”.

También describió el funcionamiento del denominado “microondas”, el horno de la panadería del penal donde, según relató, se hacían desaparecer restos humanos: “Venía una olla grandota tapada con una manta con manchas rojas y un preso me dice: ‘Mirá, ahí va uno para el microondas’”.

Un relato atravesado por el horror

Uno de los pasajes más impactantes del testimonio tiene que ver con un episodio que el propio Cortés reconstruyó años después. Durante el cautiverio, le ofrecieron comida: “Me trajeron una bandeja con churrascos y comí… Años después me entero en el juicio de lo que realmente podía ser eso”.

En ese contexto, también explicó que cualquier intento de fuga era inviable: “Pensar en una fuga era surrealista; si lograban salir, los rehenes íbamos adelante y éramos hombres muertos”.

Un hecho que marcó al sistema

El motín de Sierra Chica dejó una marca profunda tanto en quienes lo vivieron como en el funcionamiento posterior del sistema penitenciario.

En la entrevista, Cortés reflexiona sobre el impacto psicológico que atravesaron los rehenes y las consecuencias que el hecho tuvo en la estructura carcelaria a nivel nacional.

El especial podrá verse este domingo a las 20 horas en una nueva edición de CoNverSo, con un relato en primera persona sobre uno de los episodios más crudos de la historia reciente.