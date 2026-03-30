La UCR homenajeará a Raúl Alfonsín a 17 años de su fallecimiento

La Unión Cívica Radical de Olavarría realizará este martes 31 de marzo un homenaje a Raúl Alfonsín, al cumplirse 17 años de su fallecimiento.

La actividad se llevará a cabo desde las 17:30 en el Parque “Presidente Raúl Alfonsín”, ubicado en avenida Avellaneda y la costa del arroyo Tapalqué.

Durante la jornada se plantará un árbol y se escucharán palabras de autoridades partidarias y militantes, en reconocimiento a la figura del exmandatario.

El vicepresidente de la UCR local, Agustín Gianibelli, expresó: “Queremos homenajear a quien fue abanderado de la recuperación democrática y a quien consolidó las bases para que al día de hoy sigamos viviendo en democracia, al cumplirse 17 años de su fallecimiento y en este año tan importante en el que se conmemoran 50 años del golpe de Estado de 1976”.

Además, agregó: “Creemos que poner en valor y recordar a figuras tan importantes como Raúl Alfonsín es fundamental para fortalecer nuestras instituciones”, e invitó a vecinos, afiliados y público en general a participar del acto.