Juan José Stojnic “Chacho” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de marzo de 2026 a los 70 años de edad. Sus hijos María José, Yanina, Damián, Brian y Anabela; sus hijos políticos Fernando, Macarena, Milagros y Facundo; sus nietos Micaela, Diego, Bautista, Martina, Sol, Tiara, Gael, Aaron, Sara y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “C”. Responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el martes 31 de marzo a las 08:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecino de Loma Negra. Nacido en Loma Negra. Jubilado de la fábrica Loma Negra.