Alicia Raquel Hormaechea viuda de Hernando (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de marzo de 2026 a los 95 años de edad. Sus hijos Eduardo y Jorge; sus hijas políticas Adriana y Carina; sus nietos Juan Ignacio, Agustín, Facundo, Luisina y Guillermina; su bisnieto Felipe y demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, el martes 31 de marzo de 08:00 a 10:30 horas. Responso en la capilla ardiente. Serán inhumados en el Cementerio Lomas de Paz el martes 31 de marzo a las 10:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric. Vecina de Microcentro. Nacida en General La Madrid. Ama de casa jubilada.