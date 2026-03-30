Se realizó la misa crismal en la diócesis de Azul

La Diócesis de Azul celebró el pasado jueves la Misa Crismal en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, sede del Obispado.

La ceremonia fue encabezada por Hugo Manuel Salaberry, junto a sacerdotes, diáconos, seminaristas y miembros de la comunidad diocesana.

Durante la celebración se llevó a cabo la bendición de los óleos y la renovación de las promesas sacerdotales por parte de los presbíteros presentes, en una de las liturgias más significativas del calendario eclesiástico.

En su homilía, el obispo expresó: “Las realidades históricas tienen ahora una profundidad, son para comprenderlas espiritualmente. En cambio, las realidades espirituales están en proceso, son para comprenderlas históricamente”.

Además, reflexionó: “Somos lo que somos porque el Señor nos eligió con el privilegio de ser sus discípulos y, si queremos, sus amigos”.

La celebración contó con la participación de la comunidad diocesana, en el marco de las actividades previas al Triduo Pascual.