Conferencia sobre dengue en Olavarría: abordaje integral desde la clínica, la epidemiología y el cuidado

La Facultad de Ciencias de la Salud UNICEN llevó adelante la conferencia “Entendiendo el cuerpo, la enfermedad y la comunidad”, un espacio de actualización centrado en el abordaje integral del dengue.

La actividad se desarrolló en el marco de la visita institucional de docentes investigadores de la Universidad Unidad Central del Valle del Cauca y contó con la participación de estudiantes de Enfermería y docentes, tanto de manera presencial como virtual. También se sumaron estudiantes de la institución colombiana.

Durante la jornada, especialistas abordaron distintas dimensiones de la problemática. El magíster Marco Tulio Cañizales Caicedo expuso sobre la fisiopatología del dengue y estrategias de prevención; el doctor Juan Sebastián Henao Agudelo presentó avances sobre la respuesta inmune; la médica María del Carmen Weis desarrolló aspectos epidemiológicos; y la licenciada Cecilia Amarelle abordó el cuidado del paciente.

En paralelo, los docentes visitantes recorrieron distintas facultades de la UNICEN en su sede de Olavarría, en el marco de acciones para fortalecer vínculos académicos e institucionales.

Como cierre, se realizó una reunión con autoridades universitarias y se presentó un curso internacional sobre dengue, orientado a profundizar la formación y el intercambio en torno a esta problemática de salud pública.