Sin olavarrienses, dirigentes massistas se reunieron en Azul

Ph: Séptima Sección.

Referentes del espacio que lidera Sergio Massa mantuvieron un encuentro en Azul, sin participación de dirigentes de Olavarría.

Fue notoria la ausencia de olavarrienses que, en encuentros como este, suelen tener activa participación.

La reunión se realizó el pasado viernes, luego de la visita del ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, quien había desarrollado previamente actividades oficiales en la región.

Del encuentro participaron el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; el senador provincial Marcos Pisano; el secretario legislativo de la Cámara de Diputados bonaerense, Diego Di Salvo; el dirigente de General Alvear, José Luis Méndez; la anfitriona Inés Mancini; y la exintendenta de San Miguel del Monte, Sandra Mayol.

El encuentro sirvió para analizar la situación política a nivel seccional, provincial y nacional, además de comenzar a delinear el escenario de cara a lo que viene. En ese marco, los dirigentes evaluaron la realidad de cada distrito y destacaron la actividad del propio Massa dentro del espacio, aunque sin una presencia pública constante.