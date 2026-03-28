Aclaran que no hubo falla técnica en el ascensor donde quedaron atrapadas dos jóvenes

Desde la administración del edificio ubicado en calle San Martín al 3200 aclararon que el episodio en el que debieron intervenir Bomberos no se debió a un desperfecto técnico del ascensor.

Según precisaron, el equipo cuenta con mantenimiento al día y el hecho se originó cuando las personas que se encontraban dentro de la cabina manipularon la botonera mientras el ascensor estaba en funcionamiento, lo que provocó su detención.

En ese contexto, indicaron que personas ajenas al edificio que se encontraban de visita dieron aviso a los Bomberos, por desconocimiento, en lugar de comunicarse con el servicio de mantenimiento, cuyos números de contacto están consignados tanto en el interior del ascensor como en distintos sectores del inmueble.

Finalmente, una vez convocada la guardia técnica, el personal se hizo presente de manera inmediata y logró abrir la puerta sin inconvenientes, permitiendo la salida de las personas sin que se registraran complicaciones.