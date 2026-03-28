Doble cargo: «El problema es institucional», el Partido Libertario volvió a cuestionar a Guillermo Lascano

El Partido Libertario de Olavarría volvió a cuestionar la situación del concejal Guillermo Lascano por su desempeño simultáneo en el Honorable Concejo Deliberante y en el PAMI, y reiteró que se trata de “un problema institucional”.

El planteo surge en un nuevo comunicado del espacio, en respuesta a las declaraciones del edil en redes sociales, donde había intentado explicar la compatibilidad de sus funciones.

Desde el Partido Libertario señalaron que el eje del debate “no es comunicacional”, sino que apunta al cumplimiento de las normas que regulan el ejercicio de la función pública.

Cuestionamientos por la compatibilidad

En ese sentido, remarcaron que el propio Lascano reconoció cumplir una carga horaria en el organismo nacional, al tiempo que retomó su actividad legislativa.

Además, recordaron que el concejal había solicitado licencia para asumir en el PAMI, lo que —según sostienen— evidenciaba una incompatibilidad previa entre ambos cargos.

“Si antes eran incompatibles, qué cambió ahora”, plantearon desde el espacio.

Dudas sobre una liquidación

El comunicado también hace referencia a información publicada en el portal de Gobierno Abierto del Municipio de Olavarría correspondiente a febrero, donde figura un pago cercano a los dos millones de pesos vinculado a la función de concejal.

A partir de ese dato, solicitaron precisiones sobre la situación administrativa del edil al momento de esa liquidación, el concepto del pago y el acto administrativo que lo respalda.

Pedido de explicaciones

Finalmente, el Partido Libertario reiteró el pedido de una respuesta formal por parte de Guillermo Lascano, así como un informe administrativo del Municipio.

“Cuando se trata de cargos públicos, la transparencia no es opcional”, señalaron, al tiempo que insistieron en que las explicaciones deben darse con documentación y no solo a través de redes sociales.