Familias TDAH Olavarría participó de una charla por el 8M y el Día de la Memoria

Integrantes de la comisión directiva de Familias TDAH Olavarría participaron esta semana de una charla conmemorativa en el marco del Día Internacional de la Mujer y del 24 de marzo, Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Durante el encuentro se abordaron distintas reflexiones vinculadas al 8M, con eje en la igualdad de derechos y el reconocimiento de las luchas históricas de las mujeres.

Además, en relación al 24 de marzo, se hizo hincapié en la importancia de la memoria colectiva y en la necesidad de sostener el reclamo de “Nunca Más” frente a hechos de persecución por motivos ideológicos, políticos o religiosos.

Desde la organización destacaron la importancia de generar espacios de diálogo y reflexión, en los que se promueva el respeto y la participación de toda la sociedad en torno a fechas que marcaron la historia del país.

Asimismo, agradecieron a la Subsecretaría de Desarrollo Social del Municipio por la convocatoria, y valoraron el reconocimiento al trabajo que realizan como agrupación, tanto en lo social como en la visibilización del TDAH.

Por último, remarcaron la necesidad de continuar trabajando “por una lucha inclusiva, sin partidismos y orientada al bien común”, destacando el compromiso cotidiano de quienes integran el espacio