Condenaron a seis años de prisión a un hombre por abusar de su expareja en Azul

Un hombre oriundo de Tapalqué fue condenado a seis años de prisión por abusar sexualmente de la mujer que fue su pareja, en un hecho ocurrido en la ciudad de Azul y juzgado en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1.

Ph: Diario El Tiempo

La sentencia fue dictada la semana pasada y, si bien aún no se encuentra firme, establece que el imputado —identificado como Sergio Javier Venturini, de 49 años— es autor del delito de “abuso sexual con acceso carnal”, en un contexto de violencia de género.

El juicio se desarrolló en el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Azul, con la intervención del juez Martín Viceconte. La acusación estuvo a cargo de la fiscal Paula Serrano y la defensa fue ejercida por la defensora oficial Soledad Kelly.

Hechos ocurridos en Azul

Según se dio por probado en el debate, los abusos ocurrieron en un inmueble de Azul, donde víctima y victimario convivían de manera circunstancial, en un período comprendido entre el 15 y el 30 de enero de 2022.

De acuerdo a lo establecido en el fallo, fueron varios los episodios en los que el hombre sometió a la mujer contra su voluntad. En al menos uno de los casos, ocurrido el 26 de enero por la tarde, y en otros durante la madrugada, la víctima fue accedida carnalmente mediante el uso de la fuerza.

En ese sentido, el juez sostuvo que se trató de una “secuencia fáctica encuadrable como abuso sexual con acceso carnal, producido a partir del forzamiento físico como modalidad de consumación”.

Asimismo, se valoró que el imputado inmovilizaba a la víctima, sujetándole los brazos, lo que constituyó un claro atentado contra su integridad sexual. En el fallo también se remarcó que el acusado actuó “con total conocimiento y voluntad de obrar en tal sentido”.

Valoración de la prueba

Durante el juicio declaró la víctima, cuyo testimonio fue considerado clave y verosímil para la reconstrucción de los hechos. En contraste, la versión del imputado, quien negó las acusaciones, no resultó creíble para el magistrado.

El abordaje del caso se realizó con perspectiva de género, lo que permitió contextualizar los episodios dentro de una situación de violencia sostenida.

Situación del condenado

Pese a la condena, Venturini continúa en libertad, ya que el fallo no se encuentra firme. No obstante, el tribunal le impuso una serie de obligaciones para garantizar su sujeción al proceso.

Entre ellas, deberá presentarse ante la Justicia cada vez que sea citado, informar su lugar de residencia y no ausentarse por más de 24 horas sin autorización. Además, tendrá que fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires y presentarse el primer lunes de cada mes en la Estación de Policía Comunal de Tapalqué.

El juez descartó ordenar su detención al considerar que no existe riesgo concreto de fuga ni de entorpecimiento del proceso.

Registro de condenados

Finalmente, se dispuso que una vez que la sentencia quede firme, se le extraigan muestras biológicas para su incorporación al Registro de Condenados por Delitos contra la Integridad Sexual, tal como lo establece la normativa vigente.

El caso se inscribe en una problemática de alcance regional, con intervención judicial en Azul y un condenado con residencia en Tapalqué, lo que vuelve a poner en foco la importancia de la actuación judicial en delitos vinculados a la violencia de género en el centro de la provincia.