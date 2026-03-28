Kicillof, en «modo presidencial», se reunió con líderes progresistas latinoamericanos en Montevideo

Axel Kicillof junto al exministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes la República Oriental del Uruguay, donde participó de una cena con el presidente Yamandú Orsi y mantuvo reuniones con el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el intendente de Montevideo, Mario Bergara, su par de Canelones, Francisco Legnani; y el exministro de Hacienda de Brasil, Fernando Haddad.

Además, formó parte, junto a otros referentes del progresismo latinoamericano, del panel principal del IV Encuentro “Hay Otra Esperanza” organizado por la Red Futuro, en el Salón Azul de la Intendencia local. Allí el mandatario bonaerense destacó que “una de las claves para el futuro de nuestra región estará en que los próximos Gobiernos del campo popular lleguen con nuevas propuestas para transformar la vida de los pueblos. No podemos ser tibios ni limitados”.

El panel de cierre del encuentro organizado por la Red Futuro se realizó bajo la consigna “Hay otra esperanza. Resistir, gobernar, transformar y construir horizontes de futuro”. Contó con la presencia también de Alejandro Sánchez, Fernando Haddad, la senadora colombiana María José Pizarro, la excandidata presidencial de Perú, Verónika Mendoza, la prefecta de Pichincha, Ecuador, Paola Pabón, y el diputado chileno Gonzalo Winter.

“Tenemos que construir un bloque que enfrente a la ultraderecha”

“En la Argentina estamos viviendo una etapa muy difícil, con un presidente como Javier Milei que se propuso el objetivo de destruir el Estado y cambiar nuestros valores, nuestra cultura, importando teorías extranjeras y aceptando los mandatos de las potencias”, sostuvo el gobernador, que añadió: “Forma parte de una ultraderecha que es en esencia trasnacional, producto de decisiones que se tomaron en centros de poder y llegaron hasta nuestro país y la región”.

En ese sentido, Kicillof remarcó que “frente a esta etapa de tanta incertidumbre en el mundo, la respuesta del campo popular tiene que ser construir un bloque internacional que enfrente a la ultraderecha”. “Para eso, será necesario que el punto de partida de nuestras propuestas sea la unidad latinoamericana y, a partir de ella, la construcción de políticas que traigan bienestar a nuestros pueblos”, concluyó.

“Dejemos las diferencias de lado”

En tanto, Haddad -quien dejó su cargo de ministro de Hacienda de Brasil para competir por la gobernación del estado de San Pablo en las próximas elecciones- habló de las dificultades experimentadas por el tercer Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que debió afrontar un escenario adverso luego de que la administración de Jair Bolsonaro “abriera el cofre del Gobierno” ante una derrota electoral certera. Esto, señaló, instaló un déficit fiscal equivalente al 2% del producto interno bruto y una inflación que rondaba los dos dígitos, junto a otras problemáticas de las que debió hacerse cargo su sucesor.

El exministro, según menciona La Diaria, instó a “dejar las diferencias de lado” y abrazar “la bandera de la integración” como forma de concretar logros, y, en última instancia, hacer frente a “la avanzada de la ultraderecha”.

Convenios y reuniones

Durante la jornada, Kicillof suscribió un convenio con el intendente Bergara para fortalecer un proyecto que presentaron en conjunto -ante la Agencia de Cooperación de Uruguay y la Dirección de Cooperación del Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina- con el objetivo de coordinar acciones de cooperación internacional integrada y crear capacidades conjuntas.

Además, firmaron una Carta de Intención para avanzar luego con un acuerdo específico que promueva la cooperación en materia de acceso a la alimentación, comercialización de alimentos y desarrollo de sistemas públicos de abastecimiento, mediante el intercambio de experiencias y conocimientos.

El gobernador también se reunió con Haddad y con Lucía Topolansky, exvicepresidenta uruguaya, dirigente del Frente Amplio y viuda del exmandatario José “Pepe” Mujica.