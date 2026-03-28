Juan Ignacio Spinella es el nuevo presidente de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial

Se llevó adelante una nueva asamblea general ordinaria de la Asociación de Propietarios del Parque Industrial, en la que se concretó el traspaso de gestión y asunción de las nuevas autoridades que siguen siendo parte del proyecto denominado “PIO Continuidad”.

El nuevo presidente en esta etapa será Juan Ignacio Spinella quien estará acompañado de Gonzalo Atchugarri como vicepresidente.

Como vocales participan Jorge Sobarzo, Mariano González, Martín Scipioni, César Longo, David Gramundo, Alejandro Siris, Jorge Di Salvo, Tomás Barbieri, Guillermo Clar, Germán Block, Sergio Corso, Gabriel Gramundo y Nicolás Dalessio.

Durante la jornada se destacó la labor del presidente saliente, Germán Gastón Block, por su compromiso y dedicación a lo largo de los últimos 44 meses de gestión, período en el que se desarrollaron distintas iniciativas vinculadas a los parques y quedaron proyectos en marcha.

En ese sentido, el propio Block definió el proceso como un traspaso con continuidad de gestión: “Es un pase de gestión, de continuidad, que ojalá que la política lo entienda, tendría que ser así siempre, de proyectos”, sostuvo. Además, agregó: “Este proyecto se llama proyecto continuidad, en realidad, que lo hacemos en base a la experiencia de ver lo que pasa en las políticas nacionales, provinciales y municipales del bien común”.

Por su parte, desde la institución dieron la bienvenida a las nuevas autoridades y remarcaron que el objetivo será sostener la línea de trabajo y avanzar en los proyectos pendientes.