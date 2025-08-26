Ciclo de Charla en el IIAO: Olavarría en 5 enfoques a través de 5 décadas

La propuesta se enmarca en los 55 años del Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría. La primera jornada será este miércoles, desde las 19 horas, con entraba libre y gratuita.

El Municipio de Olavarría informa que el El IIAO celebrará sus 55 años con un ciclo de charlas antropológicas sobre ejes estratégicos para la ciudad de Olavarría, bajo una perspectiva histórica que atraviesa los últimos 50 años. Las mismas estarán destinadas a toda la comunidad y buscan compartir y reflexionar colectivamente sobre temas que atraviesan a toda la ciudadanía. La propuesta se extenderá durante las próximas semanas, con punto de encuentro en el Auditorio del Centro Cultural San José, con entrada libre y gratuita.

La primera de las jornadas del ciclo será este miércoles 27 de agosto, a las 19 horas. Se denomina “El mercado en disputa: la economía más allá de los números”, y estará a cargo del Doctor en Antropología, investigador del CONICET y profesor en la carrera de Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales Sociales de la UNICE, Juan Pablo Matta. La entrada será libre y gratuita.

Vale destacar que este año el Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría (IIAO) cumple 55 años de creación (el 2 abril de 1970), pero también 1 año desde su recuperación y puesta en valor (el 2 agosto de 2024). En ese marco, el IIAO ofrece un ciclo de charlas antropológicas

El cronograma es el siguiente:

Miércoles 27/08:“El mercado en disputa: la economía más allá de los números”. Orador: Juan Pablo Matta. Miércoles. 19 hs.

Jueves 18/09: Las transformaciones del mundo del trabajo en la producción local. Orador: Carlos Paz. 19 hs

Miércoles 24/09: Socializar en la ciudad: De la vuelta al perro a las redes sociales. Oradora: María Inés del Águila. 19 hs

Miércoles 08/10: La concepción de la salud en 5 décadas. Oradoras: Barbara Galarza – Florencia Lestrada. 19 hs

Viernes 24/10: Olavarría ¿capital del trabajo? De la ciudad obrera a la de servicios. Orador: Santiago Sorroche. 19 hs.

Sobre los disertantes

_ Juan Pablo Matta es Doctor en Antropología, investigador del CONICET y profesor en la carrera de Antropología en la Facultad de Ciencias Sociales Sociales de la UNICEN. Es director del Núcleo de Estudios en Antropología Jurídica de la UNICEN. Sus temas de trabajo son las relaciones vecinales, los conflictos sociales y la mediación comunitaria. Se enfoca en las contribuciones que la antropología puede hacer a las políticas públicas que contemplan la gestión participativa de los conflictos.

_ Carlos Paz es Doctor en Antropología, Magíster en Gestión Ambiental y Desarrollo Urbano. Dirigió el Grupo de Investigación de Antropología y Arqueología Industrial y es docente investigador jubilado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Dirigió el proyecto de Relevamiento y Rescate del Patrimonio Industrial de las Sierras de Olavarría. Sus temas de trabajo son la antropología y arqueología industrial y la inmigración italiana en Olavarría.

_ María Inés Del Águila es licenciada en Antropología, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Es integrante del proyecto de investigación ‘Economía Social, Solidaria y Popular en ciudades medias: actores y entramados económico productivos locales y regionales” en el equipo de investigación Producciones e Investigaciones Comunicacionales y Sociales de la Ciudad Intermedia (PROINCOMSCI) de la FACSO y se especializa en antropología urbana y económica.

_ Bárbara Galarza es Antropóloga, investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales de la UNICEN. Se especializa en antropología urbana y de la salud mental en ciudades medias y trabaja sobre los imaginarios sociales en ciudades como Olavarría.

_ Florencia Lestrada es médica generalista. En su tesis analizó el sistema municipal de salud en Olavarría. Es Docente de Salud comunitaria en la facultad de Medicina de la UNICEN y Subsecretaría de Atención Primaria de la Salud en el Municipio.

_ Santiago Sorroche es Doctor en Antropología Social, investigador del CONICET e integrante del equipo Antropología en Colab. Docente en la carrera de Antropología de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Su tema de trabajo es la antropología económica y política. Es miembro del consejo directivo de la Red de Investigación y Acción sobre Residuos (RIAR).

Sobre el IIAO

El Instituto de Investigaciones Antropológicas de Olavarría inauguró un 4 de abril de 1970 bajo el ala del Museo Etnográfico “Dámaso Arce” y siguiendo la tendencia global de los principales museos, el MEDA (Museo Etnográfico “Dámaso Arce”) abrió su área de investigación para nutrir sus exposiciones arqueológicas y antropológicas.

En 2024 el IIAO recibió un nuevo impulso al ser reinaugurado en la sala Prof. “Hugo Ratier”, donde se ofrecen charlas, talleres y diversas actividades orientadas a la reflexión colectiva, la formación y la divulgación.

El Municipio de Olavarría, por decisión del intendente Maximiliano Wesner, inició la recuperación de este espacio con la mirada puesta en potenciar la investigación de las ciencias sociales, ofreciendo una biblioteca especializada en antropología y disciplinas asociadas, propuestas atractivas de cultura científica y un espacio de consulta abierto a la comunidad.

Las gestiones y labores desarrolladas desde la Subsecretaría de Cultura y Educación, mediante de la Dirección de Patrimonio Cultural, permitieron arribar a su reapertura que se concretó el día 2 de agosto de 2024, en el marco de un acto encabezado por el intendente Wesner y que reunió no sólo a integrantes de la comunidad académica, sino también a referentes de instituciones de distintos ámbitos.

La biblioteca especializada del IIAO puede visitarse de martes a viernes de 7 a 13 horas y aquellas personas interesadas pueden coordinar visitas a través del correo [email protected]