Dardo Díaz es el nuevo presidente de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno

Ciudad
En Linea Noticias

La Sociedad de Fomento Mariano Moreno llevó a cabo el pasado martes su Asamblea General Ordinaria, un encuentro clave que culminó con la renovación de sus autoridades. En la reunión, se presentó y aprobó por unanimidad la memoria y el balance contable correspondiente al año 2024.

El punto central de la noche fue la designación de la nueva comisión directiva, que asumirá sus funciones el próximo 9 de octubre para el período 2025-2027. Dardo Díaz fue elegido como el nuevo presidente de la institución. Lo acompañarán Laureano Díaz como vicepresidente y Alejandra Malamud en el rol de secretaria.

Díaz sucederá en el cargo a José Luis Veyrand, quien estuvo al frente de la Sociedad de Fomento durante 14 años. Veyrand seguirá vinculado a la institución, asumiendo la responsabilidad de supervisar la construcción del nuevo predio.

La asamblea contó con la presencia del director de Relaciones con la Comunidad de la Municipalidad de Olavarría, Mariano Caputo, y el presidente de la Unión de Clubes, José Maceo, lo que subraya la importancia de la institución en la comunidad.

