De dos a un hijo: la caída de nacimientos pone en crisis el sistema educativo en la provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires atraviesa uno de los descensos más pronunciados de la fecundidad del país y el impacto comenzó a sentirse en las aulas.

De acuerdo con un informe del Observatorio de Políticas Poblacionales y Migratorias del Ministerio de Gobierno junto con el Laboratorio de Investigación de Lazos Socio-Urbanos (LILSU), la tasa global de fecundidad bonaerense pasó de superar los dos hijos por mujer en 2010 a proyectarse cerca de un hijo por mujer hacia 2040. En cuanto a la tasa bruta de natalidad, descendió de 19 nacimientos cada mil habitantes en 2012 a cerca de 10 en 2023, según consignó la Agencia DIB.

El primer nivel afectado por este fenómeno demográfico es el Inicial. Las proyecciones de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense indican que la matrícula del nivel Inicial pasará de unos 578 mil alumnos registrados en 2024 a 474 mil en 2027, para luego estabilizarse en torno a los 450 mil estudiantes. La reducción representa una pérdida de más de 100 mil alumnos en tres años.

A nivel nacional, un estudio de la Dirección Nacional de Población proyecta para 2028 una caída del 39% en la matrícula de la sala de 4 años en comparación con su pico máximo de 2019.

En el nivel Primario la matrícula acompaña de forma más gradual la evolución de la población, mientras que la Secundaria sostendrá una tendencia en ascenso a corto plazo. La Dirección General de Cultura y Educación prevé que la matrícula secundaria alcanzará su máximo histórico en 2028 con 1,75 millones de estudiantes, motivada por la ampliación de la cobertura y la disminución del abandono escolar. No obstante, las proyecciones indican que a partir de ese año la matrícula comenzará a descender de manera progresiva.